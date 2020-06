Nuova Mokka, il Suv compatto di Opel è dinamico, digitale e anche full electric

ROMA - Un aspetto audace pronto a sprigionare una buona dose di energia: tutto abbinato alla seduta rialzata, tipica dei suv e ad una trazione completamente elettrica a zero emissioni. Nuovo Mokka è tutto questo ma anche di più: la full electric, con i suoi 136 cv di potenza e 260 Nm di coppia, riesce ad offrire un'esperienza di guida esaltante. Nonostante un passo leggermente più lungo (+2 mm), nuovo Mokka è più corto di 12,5 cm rispetto alla generazione precedente e offre ai cinque passeggeri un bagagliaio simile alla precedente generazione, fino a 350 litri. La sua lunghezza totale di soli 4,15 metri lo rende estremamente agile e facile da parcheggiare nelle aree urbane e suburbane. Il design sorprende con proporzioni sbalorditive e una linea pura e accattivante.

All'interno, il suv compatto incarna pienamente il futuro volto del marchio con l'abitacolo di prossima generazione completamente digitale: rispettivamente Opel Vizor e Opel Pure Panel. Non ci sono display analogici né inutili indicazioni decorative: lo schermo è chiaro, le informazioni fornite sono focalizzate su ciò che è realmente necessario, pulite. Il cruscotto allungato orizzontalmente integra due display widescreen; quello davanti al conducente ha una dimensione massima di 12 pollici. Insomma tutto seguendo la filosofia tedesca dell'essenzialità. Nuovo Mokka offre inoltre una serie di sistemi di assistenza: a partire dall'ACC (AdvancedCruiseControl) con funzione di stop and go che può consentire al guidatore di affrontare il traffico in modo confortevole e disinvolto; un sistema di posizionamento attivo che mantiene il nuovo Mokka al centro della corsia; il sistema di illuminazione che offre tecnologie di classe superiore con i fari a matrice IntelliLux LED con 14 elementi che eliminano l'abbagliamento degli altri utenti in modo automatico, unico nella categoria; una telecamera posteriore per la visione panoramica a 180 gradi.

Nuova Opel Mokka si basa su una nuova versione della piattaforma multi-energia CMP (Common Modular Platform), altamente efficiente. Questo sistema modulare leggero ed efficiente offre la massima flessibilità nello sviluppo del veicolo e consente l'uso di una trasmissione elettrica a batteria nonché di motori a combustione interna. Il motore elettrico rilascia 136 CV di potenza massima e 260 Nm di coppia massima, immediatamente disponibile dalla partenza. Le rapide reazioni, l'agilità e la dinamica sono davvero ragguardevoli. I guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida - Normale, Eco e Sport - per una guida più equilibrata oppure più divertente, a seconda delle preferenze. La velocità massima limitata elettronicamente è di 150 km/h per preservare l'energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh e l'autonomia.

Un sistema di ricarica rapida DC (corrente continua) da 100 kW, che consente di caricare l'80% della batteria in soli 30 minuti, è di serie. Opel Mokka-e offre una autonomia fino a 322 chilometri secondo il ciclo WLTP1 in modalità Normale, mentre la modalità Eco offre al guidatore la massima autonomia possibile.Il suv compatto sarà in vendita da fine estate 2020 e sarà disponibile nelle concessionarie da inizio 2021. Il nuovo modello sarà inoltre offerto con motori diesel e benzina particolarmente efficienti.