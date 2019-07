Audi S8, l'ammiraglia dal cuore sportivo. Un V8 da 571 cv, tanto high tech e comfort sempre al top

INGOLSTADT - Nessun modello corrisponde meglio della nuova S8 - versione high performance dell'ammiraglia Audi - al motto “All'avanguardia della tecnica” che distingue le vetture dei Quattro Anelli. La capacità dell'inedita Audi S8 di abbinare le prestazioni tipiche dei modelli sportivi al comfort e all'efficienza di un'ammiraglia deriva infatti dalla presenza di un concentrato di hi-tech in ogni elemento della vettura.

E' il caso del sistema mild-hybrid (MHEV) che completa il V8 biturbo 4.0 TFSI da 571 Cv e 800 Nm di coppia. Il sistema a 48 Volt recupera energia in decelerazione (viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio) e ridurre i consumi fino a 0,8 litri ogni 100 km. Quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore, Audi S8 è in grado di avanzare per inerzia 'in folle' e di veleggiare a motore spento, riavviandolo poi in modo più rapido e progressivo rispetto a un sistema di avviamento tradizionale. Al contenimento dei consumi contribuisce in modo decisivo la tecnologia COD (cylinder on demand) che disattiva i singoli cilindri ai carichi medi e ridotti. Audi S8 è anche dotata di sospensioni attive predittive, di sterzo integrale dinamico (con sterzatura delle ruote posteriori) e di differenziale sportivo per spaziare dal confort di un'ammiraglia alla reattività di una vera sportiva. In particolare le sospensioni attive predittive, abbinata alle molle pneumatiche adattive, sono in grado di caricare o scaricare ogni singola ruota a seconda della situazione di guida.

Gli attuatori elettromeccanici adottati a tal fine regolano in modo attivo il movimento della struttura e la risposta delle sospensioni riducendo al minimo rollio e beccheggio. Grazie all'analisi dei dati raccolti dalla telecamera anteriore, che rileva l'andamento e le irregolarità del fondo stradale, le nuove sospensioni attive operano secondo una logica predittiva. Il controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select, prevede l'inedita modalità comfort+, una novità assoluta che garantisce il massimo relax, anche in curva, dove il corpo vettura si inclina sino a 3 gradi per compensare gli effetti dell'accelerazione laterale sui passeggeri. A vettura ferma, diversamente, azionando le maniglie delle portiere l'assetto si alza di 50 mm così da agevolare l'accesso all'abitacolo. Il programma dynamic, con una taratura rigida delle sospensioni, limita a 2,5 gradi il rollio massimo nelle curve più veloci contro i 5 del setup standard. Quanto all'impianto frenante, per Audi S8 è possibile optare per i dischi carboceramici da 420 mm di diametro davanti e 370 dietro.

Al top anche i sistemi di assistenza alla guida (sono 38) presenti nella nuova Audi S8. In particolare l'Adaptive Cruise Assist gestisce le dinamica nell'intero range di velocità. Il sistema integra le funzioni dell'Adaptive Cruise Control, del Traffic Jam Assist e dell'Active Lane Assist. Il conducente viene così coadiuvato nelle accelerazioni e nelle frenate oltre che nel mantenimento della velocità e della distanza anche durante la guida in colonna. In abbinamento al Predictive Efficiency Assistant, Audi S8 decelera e accelera in modo predittivo e adotta uno stile di guida in linea con il programma di marcia selezionato, favorendo lo sfruttamento ottimale della tecnologia MHEV. Ancora migliorata nel design esterno, Audi S8 sottolinea anche nell'abitacolo la personalità dinamica e la raffinatezza della vettura.

I sedili di serie, ad esempio, sono caratterizzati da un look sportivo e, al tempo stesso, sono ampiamente regolabili elettricamente e corredati di fianchetti pneumatici oltre che di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio. Impressiona anche la completezza dell'infotainment di bordo: ne sono un esempio le funzioni Audi Connect che integrano i servizi Car-to-X sulla segnaletica e sui pericoli che utilizzano l'intelligenza collettiva della flotta Audi. Una novità che si aggiunge al servizio On-Street Parking è rappresentata dalle informazioni sui semafori: grazie al collegamento con l'infrastruttura urbana, tramite un server l'impianto semaforico invia informazioni all'auto in modo che il conducente possa adattare la velocità in funzione dell'onda verde ed evitare di doversi fermare col rosso. L'offerta verrà progressivamente implementata in numerose città europee.