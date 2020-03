Audi e-tron Sportback, arriva la serie speciale Edition One

MILANO - Il mondo dell'elettrico non solo ha scoperto da tempo il suo lato sportivo, ma pure quello esclusivo. Come dimostra l'Edition one di Audi e-tron Sportback. Un'edizione speciale del Suv-coupé elettrico marchiato con i quattro anelli. Una versione a tiratura limitata, realizzata in meno di 500 esemplari, pronta a diventare un'icona nel panorama elettrico.

Di base si tratta del modello e-tron Sportback 55, opportunamente arricchito con particolari e dettagli esclusivi per questa versione. Quindi la componente elettrica in dote al modello Audi è rappresentata da due motori elettrici asincroni, uno per asse, che realizzano la cosiddetta trazione quattro “elettrificata” dell'imponente Suv-coupé. Un binomio che eroga, in modalità boost, 408 cavalli di potenza massima e 664 Nm di coppia motrice. Valori che garantisco all'elettrica Audi uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Ma, al di là di un quadro prestazionale altamente performante, il valore aggiunto della e-tron Sportback Edition one si misura in termini di allestimento. Il corpo vettura assume i connotati del pacchetto S Line, che ridefinisce lo stile in chiave sportiva sia fuori che a bordo. Si va dai parafanghi ai sedili sportivi dedicati.

La caratterizzazione estetica di Audi e-tron Sportback Edition one è alimentata poi dall’esclusiva tinta Blu plasma metallizzato, dalle finiture in grigio selenite opaco per gli inserti sia ai paraurti sia in corrispondenza della batteria ad alto voltaggio. Di serie i cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici a 10 razze rotore in nero, torniti lucidi e abbinati a pneumatici 265/45. Sono inclusi nell’equipaggiamento di serie la verniciatura a contrasto S line grigio Manhattan, le pinze freno dalla finitura arancio, e il pacchetto Audi innovative Virtual. Quest’ultimo, oltre all’Audi virtual cockpit plus e agli specchietti retrovisivi esterni virtuali, comprende tutta quella serie di sistemi in ambito assistenza alla guida e illuminazione, includendo i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici e i pacchetti assistenza Tour, City e per il parcheggio.

La nuova Audi e-tron Sportback 55 quattro Edition one sarà nelle concessionarie a partire dal secondo trimestre 2020, ad un prezzo di listino di 117.500 euro.