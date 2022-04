BMW Serie 7, la quinta serie dell’ammiraglia è anche elettrica. Versione i7 affianca le motorizzazioni ibride benzina e diesel

MONACO - Nell’autunno del 2020 Il Gruppo Bmw aveva stupito lanciando l’iniziativa ‘Power of Choicè cioè la possibilità per i cliente di optare per la motorizzazione di proprio gradimento e in sintonia con le proprie esigenze, spaziando dai propulsori ICE convenzionali benzina e diesel e passando per l’elettrificazione Mild e Plug-in, fino ad arrivare ai modelli 100% elettrici, peraltro caratterizzati dalla denominazione ‘ì e da un design dedicato. Ora, con il debutto della settima generazione della ammiraglia Serie 7, Bmw va avanti e - con l’intento di non discriminare fra utenti Bev ed utenti ICE - rende ora disponibile la versione 100% elettrica i7 xDrive 60 che incarna lusso e modernità in quella che viene definita «una visione di mobilità premium attenta alle sfide ambientali». Ma lo fa, e questo è l’aspetto più interessante, senza per questo differenziare la i7 alle altre versioni ICE dell’ammiraglia, diesel Mhev compresa, che arriveranno nella primavera del 2023. Come è stato sottolineato nell’evento di reveal, nuova Serie 7 apre strade rivoluzionarie al piacere di guida, grazie al confort insuperabile sulle lunghe distanze e ad un’esperienza digitale di alto livello.

La nuova Serie 7 verrà proposta in tutto il mondo esclusivamente in una variante a passo lungo che massimizza la spaziosità nella zona dei passeggeri posteriori. In questa parte dell’abitacolo della Serie 7 l’uso di materiali nuovi e particolarmente pregiati, l’innovativo sistema di intrattenimento e l’opzione Executive Lounge aggiornata si combinano per fornire - quando l’ auto è affidata all’autista - un imbattibile livello di benessere all’interno di un ambiente esclusivo. Il design del frontale dei nuova Serie 7 presenta le caratteristiche tipiche del marchio, ma mantiene chiara, come il resto della carrozzeria, la distinzione tra il nuovo modello di lusso e le altre auto della gamma Bmw. Un posizionamento ‘top di brand’ che è rafforzato da caratteristiche di equipaggiamento uniche, come il Theatre Screen con Amazon Fire TV integrato, l’esperienza multisensoriale del Bmw iDrive con il Curved Display, ma anche con soluzioni come il Manoeuvre Assistant per il parcheggio e la guida autonoma senza pilota a bordo che elevano il modello a simbolo della forza innovativa del Gruppo Bmw.

Bmw i7, prima variante ad arrivare nelle concessionarie con un listino che parte da 146.000 euro, si differenzia per i dettagli nella caratteristica tinta ‘i Bluè mentre gli elementi di design inclusi nel pacchetto opzionale M Sport richiamano il dinamismo iconico del marchio. Per questa variante 100% elettrica è disponibile anche il pacchetto M Sport Pro. A loro volta i modelli Bmw M basati sulla nuova Serie 7 (dovrebbe essercene anche uno derivato dalla i7) e previsti per il 2023, avranno un forte impatto sia visivamente che dinamicamente, con la possibilità di aggiungere come optional un pacchetto M Performance. Al lancio nel prossimo novembre Bmw Serie 7 sarà dunque proposta inizialmente proprio come modello 100% elettrico, nell’allestimento i7 xDrive 60 con 544 Cv e 745 Nm di coppia massima.

Questa versione - che utilizza una piattaforma comune con le Serie 7 Mhev e Phev - è spinta da due motori e-Drive di quinta generazione con tecnologia eESM (electrically excited synchronous motor) che evita l’impiego di terre rare. L’energia per la i7 xDrive 60, che in base ai dati tecnici forniti da Bmw scatta da 0 a 100 in 4,7 secondi e tocca il 240 all’ora, arriva da una batteria agli ioni di litio da 101,7 kWh che consente un’autonomia fino a 625 chilometri ed è ricaricabile sino all’80% in 34 minuti usando colonnine rapide da 195 kW. A partire dalla primavera del 2023 la i7 xDrive 60 sarà affiancata dalla versione 740d xDrive che è dotata di un moderno motore diesel 6 cilindri che sviluppa 300 Cv con un consumo combinato nel ciclo WLTP di 6,9 - 5,9 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 182 - 157 g/km (ciclo NEDC). Sempre all’inizio del prossimo anno la gamma si amplierà con le varianti ibride plug-in che, al pari della i7, utilizzano la tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione. Si tratta della 750e xDrive con motore benzina 6 cilindri e sistema ibrido plug-in con una potenza complessiva di 490 Cv e una coppia massima di 700 Nm.

Questa variante è accreditata di una accelerazione 0 -100 km/h in 4,9 secondi, di un’autonomia combinata elettrica mista (WLTP) di 85-95 km e di un consumo di carburante combinato (WLTP) compreso fra 1,0 - 1,2 litri/100 km. Sarà accompagnata dalla M760e xDrive ibrida plug-in da 571 Cv con consumo nel ciclo combinato (WLTP) di 1,1 - 1,2 litri/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 25 - 28 g/km (WLTP). Ulteriori versioni della i7 completamente elettrica saranno introdotte in una fase successiva compresa la sportiva i7 M70 xDrive con potenza complessiva di 660 Cv.