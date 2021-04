Nuova Polo, ecco l'evoluzione: motori tre cilindri a benzina e metano. Più tecnologia a bordo della compatta di Volkswagen

WOLFSBURG – L'aggiornamento della sesta generazione della Volkswagen Polo, un altro dei modelli del gruppo dal futuro incerto, allontana definitivamente la vettura dall'alimentazione a gasolio e la avvicina alla Golf, della quale riprende l'impostazione estetica del frontale, con gruppi ottici a Led più stretti e paraurti ispirati alla best seller tedesca. I fari dalla Polo cambiano anche al posteriore, ma in maniera più “indipendente”. Seppur non in tutti gli allestimenti e solo con i proiettori a Led Matrix Iq.Light (a richiesta in base alle versioni), il costruttore ha trasferito su questa macchina anche l’elemento trasversale nella calandra, mutuato dalla gamma elettrica Id.

Assemblata tra Spagna e Sudafrica, la compatta da 4,053 metri di lunghezza di cui 2,564 di passo con 351 litri di capacità del bagagliaio, è destinata a debuttare sul mercato italiano in autunno, sicuramente entro la fine dell'anno, con un listino del quale non è stato ancora anticipato alcunché. Esteticamente molto simile alla versione uscente, la nuova cinque porte (18 milioni di esemplari commercializzati finora) vanta dotazioni più ricche. E, soprattutto, esclusivamente motorizzazioni a benzina, una delle quali proposta anche a gas naturale. Il diesel, in realtà, era già sparito dal listino con l'inizio dell'anno, ma con il facelift esce completamente di scena.

Sotto il cofano, la rinnovata Polo monta solo unità a tre cilindri da 1.0 litri: l'Mpi da 80 cavalli e 93 Nm di coppia con cambio manuale a 5 rapporti ed i sovralimentati Tsi ad iniezione diretta da 95 e 110 cavalli, quest'ultimo con 200 Nm. Il propulsore da 95 cavalli si può avere anche con la trasmissione Dsg a 7 marce a doppia frizione, di serie sull'unità più potente. La variante Tgi a metano, una soluzione monovalente che consente di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, arriva a 90 cavalli e a 160 Nm.

All'interno dell'abitacolo i futuri clienti dell'aggiornata Polo troveranno di serie sia il cruscotto digitale con schermo da 8'' sia il ridisegnato volante multifunzione. In base all'equipaggiamento ci saranno poi i sistemi di infotainment (minimo 6,5'' di diagonale per il monitor) con Online Connectivity Unit o App-Connect Wireless. Come su modelli più prestigiosi quali la Arteon, la Passat e la Tiguan, per le auto dotate di Climatronic è disponibile anche il comando a sfioramento. Ogni Polo dispone del Lane e del Fron Assist con frenata di emergenza City, mentre il più evoluto pacchetto Iq.Drive Travel Assist è a richiesta e include il cruise control predittivo con regolazione automatica della distanza fino a 210 km/h. Il costruttore ha anche ridefinito l'offerta con le versioni Polo, Life (già con cerchi da 15''), Style (il display del Digital Cockpit arriva a 10,25'') R-Line e Gti che sostituiscono le Trendline, Comfortline e Highline.

Con la “nuova” Polo entra a far parte dell'equipaggiamento base anche l'airbag centrale che, in caso di incidente, scatta a difesa del conducente e del passeggero anteriore, per evitare che si urtino. Un'ulteriore novità riguarda il pretensionatore terminale, che tende in via supplementare la cintura di sicurezza nella zona del bacino.