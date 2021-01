Ioniq 5, il Cuv coreano con il quale debutta il marchio elettrico della Hyundai

ROMA – Nel 2019 al Salone di Francoforte erano ancora un concept, la Hyundai 45. Adesso è la Ioniq 5, la prima auto del costruttore coreano lanciata con il nuovo marchio riservato ai veicoli elettrici e anche il primo modello sviluppato sulla piattaforma E-Gmp, acronimo di Electric-Global Modular Platform. Il colosso asiatico ne ha diffuso i primi teaser annunciando per febbraio la presentazione ufficiale nel corso di un evento online.

La Ioniq 5 è un Cuv, ossia corssover utility vehicle, di dimensioni medie: probabilmente tra i 440 ed i 450 centimetri, ossia una trentina in meno rispetto all'altro prototipo, la Prophecy, che arriverà in seguito. Il costruttore non ha rivelato dettagli tecnici, anche se ha fatto sapere che con soli 5 minuti alla spina l'auto sarà in grado di percorrere fino a 100 chilometri a zero emissioni. La vettura si distingue in maniera evidente dal resto della gamma e ricorda in qualche modo le linee della giapponese Honda e, un po' vintage.

«La Ioniq 5 offre una nuova customer experience attraverso un design Ev innovativo che rievoca l’icona fondatrice del Dnd stilistico di Hyundai», ha sintetizzato SangYup Lee, vice presidente e capo del Global Design Center del colosso asiatico. «Gli interni – ha proseguito - sono realizzati usando materiali eco-friendly, riflettendo il nostro impegno nell’offrire nuove e innovative soluzioni di mobilità incentrate sulla sostenibilità».

Il costruttore parla di un «design sperimentale e distintivo», caratterizzato ad esempio dalla firma luminosa con motivo “Parametric Pixel”, che sono poi le più piccole unità di un’immagine digitale. Per la Ioniq 5, Hyundai ha anche scelto i più grandi cerchi (20 pollici) mai montati su un proprio modello elettrico. Designer ed ingegneri hanno concordato sul ricorso al cofano anteriore a conchiglia che attraversa tutta la larghezza dell’auto. Per solleticare la curiosità dei potenziali clienti, la casa coreana ha già diffuso quattro video con i quali anticipa le tecnologie disponibili sulla Ioniq 5, in particolare per quanto riguarda le funzioni di ricarica e trasferimento dell'energia.