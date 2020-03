Kia Sorento, la 4^ generazione alza l’asticella. Più tecnologica e stilosa, debutta l'ibrido da 230 cv

ROMA - Kia, da tempo, punta più in alto e lo fa con modelli sempre più personali, eleganti, ricchi nelle dotazioni e con una qualità (percepita e reale) che è ancora più elevata. Una strategia che prosegue con la quarta generazione di Sorento che - come afferma la Casa coreana - eleva gli standard nel segmento dei suv di medie dimensioni collocandosi al centro della rinnovata gamma globale dei crossover e dei suv di Kia, che include anche Stonic, Sportage, Seltos e Telluride (questi ultimi due non disponibili in Italia).

«L’evoluzione dei Sorento negli ultimi 18 anni - sottolinea Giuseppe Bitti, AD di Kia Motors Company Italy - fa eco a quella del marchio Kia nel suo insieme. Ciò che è stato inizialmente lanciato nel 2002 come funzionale veicolo fuoristrada, oggi, con la quarta generazione, è stato trasformato in qualcosa di completamente diverso, diventando un vero e proprio suv di gamma alta capace di esprimere al massimo le potenzialità qualitative e stilistiche del marchio. Per Kia questo lancio è molto importante perché rappresenta inoltre l’introduzione della tecnologia ibrida nella gamma del nostro suv di punta - spiega Bitti - Sorento è uno dei prodotti che hanno fatto la storia di Kia nel nostro Paese e ora siamo pronti a rilanciarlo in veste del tutto innovativa e al passo con i tempi grazie al massimo dell’offerta in termini di tecnologia ibrida». All’esterno Sorento cambia completamente, evidenziando un look frontale inedito che evidenzia una nuova interpretazione della griglia ‘tiger nosè di Kia, con una forma più ampia che avvolge i fari integrati su ciascun lato. Questo blocco superiore più ‘nitidò è completato da un’ampia presa d’aria inferiore corredata da appendici aerodinamiche a forma di ala con la funzione di incanalare l’aria intorno all’ auto.

Nel complesso le linee sono più nitide, con dettagli high-tech e proporzioni allungate che cambiano la percezione di Sorento. Tutto ciò è reso possibile dalla nuova piattaforma che gli conferisce una presenza più ‘importantè. Si tratta dell’architettura globale Kia N3 per suv di medie dimensioni e che ha reso possibile la realizzazione di una carrozzeria più grande che massimizza lo spazio a disposizione per 7 persone e per il carico. Sorento è lungo 10 mm in più rispetto al suo predecessore (ora è di 4.810 mm) ma presenta sbalzi anteriori e posteriori più contenuti. L’incremento della lunghezza è andato a vantaggio dell’interasse (2.815 mm cioè 35 in più) e quindi della spaziosità interna. Sorento appare dunque correttamente più lungo ma anche più ‘snellò nonostante sia più alto di 10 mm. Cresciuta anche la larghezza che è ora di 1.900 mm, 10 in più rispetto alla terza generazione. A tutto ciò si unisce lo stato dell’arte della tecnologia Kia in materia di propulsori grazie alla nuova famiglia di motori ibridi Smartstream che segnano il debutto di unità elettrificate nella gamma Sorento.

Al lancio Sorento sarà equipaggiato con un T-GDi benzina a iniezione diretta da 1,6 litri - dotato della nuova tecnologia Kia di apertura variabile delle valvole (CVVD) - abbinato all’unità elettrica da 44,2 kW e al pacco batterie ai polimeri di litio da 1,49 kWh, posizionate sotto il pavimento in corrispondenza del passeggero anteriore. La potenza è di 230 Cv e la coppia massima raggiunge i 350 Nm combinando basse emissioni di CO2 con alti livelli di prestazioni. Altra novità importante introdotta con la quarta generazione di Sorento è il dispositivo Terrain Mode che, abbinato al sistema di trazione integrale, rende il sistema ancora più efficace in situazioni estreme, come in caso di fango, neve o sabbia.

Anche l’interno del nuovo Sorento rappresenta un cambiamento in termini di qualità e design proponendo uno degli abitacoli di maggiore qualità tra quelli realizzati da Kia fino ad oggi. Debutta un nuovo e sofisticato design della plancia con due display digitali, uno da 12,3 pollici davanti al guidatore e uno - per l’infotainment e la navigazione - da 10,25 pollici che si estende fino al centro della consolle. La qualità dei materiali è sensibilmente migliorata, nel suo insieme infatti l’abitacolo fonde finiture metalliche, rivestimenti in pelle e superfici in rilievo effetto satinato. In Europa, nuovo Kia Sorento viene offerto agli acquirenti con una scelta di rivestimenti che vanno dalla stoffa nera, alla pelle (sia mono che bicolore) e nappa trapuntata nera.