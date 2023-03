RZ 450E, quando l’elettrico è sinonimo di qualità di guida. Sistema e-Axles e trazione integrale Direct4 reinventano esperienza di viaggio

AIX-EN-PROVENCE - Arriverà in Italia a maggio il nuovo Suv elettrico Lexus RZ 450e, il primo costruito su una piattaforma Bev dedicata e caratterizzata da tecnologie avanzate che nel pieno rispetto della filosofia Lexus Driving Signature ne migliorano qualità di guida, confort, maneggevolezza e prestazioni. L’intenzione dell’azienda del Gruppo Toyota - è stato spiegato nel corso della presentazione internazionale svoltasi nelle vicinanze di Aix en Provence in Francia - non è semplicemente quella di offrire con RZ 450e i vantaggi della guida completamente elettrica, ma di cogliere il potenziale dei Bev per reinventare l’esperienza di viaggio. Sottoposto ad accurati test su pista e perfezionamenti presso il centro di Shimoyama in Giappone - che presto sarà la nuova sede globale di Lexus - questo suv di fascia medio-alta si prepara al debutto europeo forte di un incredibile elenco di novità tecnologiche e funzionali a cui si aggiungerà entro il 2025 il rivoluzionario sistema di sterzata ‘by wirè One Motion Grip con cloche anziché volante circolare.

«RZ è stato sviluppato con l’obiettivo di creare un modello elettrico Lexus unico nel suo genere, sicuro, piacevole ed entusiasmante da guidare - ha dichiarato l’ingegnere capo Takashi Watanabe - in sintonia con la nostra visione è quella di utilizzare la tecnologia di elettrificazione come mezzo per migliorare le prestazioni fondamentali dei veicoli, e poter così continuare a offrire il piacere di guida per tutte le generazioni future». Come è stato possibile verificare nel lungo test sulle strade della Provenza, RZ 450e resta prima di tutto una vera Lexus, un suv modernissimo ed evoluto ma che conserva tutte le qualità di cura e artigianalità associate al brand. Dalla guida su itinerari anche tortuosi è arrivata la conferma della validità dinamica dei nuovi e-Axles (qui alla prima applicazione) che lavorano insieme alla trazione integrale Direct4, e al nuovo controllo elettronico della coppia. Gli e-Axles sono unità motrici compatte utilizzate separatamente all’anteriore e al posteriore di RZ 450e e sono il ‘bracciò operativo di un sistema intelligente che ripartisce costantemente e senza soluzione di continuità la coppia motrice tra l’asse anteriore e quello posteriore con un funzionamento che rafforza il senso di connessione tra auto e guidatore. Nella RZ 450e il sistema utilizza i sensori della centralina (Engine Control Unit) per raccogliere, analizzare e reagire a una serie di fattori, tra cui la velocità, angolo di sterzata e forze G. In base a questi input, calcola e applica immediatamente la coppia appropriata a ciascun e-Axle per massimizzare la trazione in base al fondo stradale.

La coppia anteriore/posteriore viene regolata in pochi millisecondi, più velocemente di qualsiasi altro sistema meccanico. Gli e-Axles sono decisamente silenziosi e forniscono istantaneamente 150 kW all’anteriore e 80 kW dietro per una potenza massima di 230 kW pari a 313 Cv. RZ 450e offre un’eccellente efficienza energetica, con un consumo stimato di 16,8 kWh o 18,7 kWh per 100 km nel ciclo combinato Wltp, a seconda delle ruote e delle specifiche della vettura. Messa alla prova anche su fondi irregolari o coperti di pietrisco, la trazione integrale Direct4 ha mostrato la sua superiorità in diversi scenari di guida. In partenza la coppia viene trasmessa in modo sicuro a tutte e quattro le ruote, mentre in velocità su rettilineo RZ rimane sempre stabile pur ‘minimizzandò il trasferimento di potenza. Nelle curve, merito anche della grande rigidità della scocca, il cambio di direzione è fluido e nella percorrenza il guidatore ottiene un feedback sempre preciso. Questa capacità di regolare istantaneamente il trasferimento di coppia agli assi permette inoltre di sfruttare la massima accelerazione in uscita e mantenere la traiettoria con facilità.

Da notare che nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici offre un baricentro molto basso e un passo generoso, a tutto vantaggio del comportamento. Ciò ha anche consentito ai designer di abbassare il profilo del muso ed ecco perché RZ 450e propone un silhouette ancora più dinamica e piacevole, sottolineata dalle ruote che possono arrivare a 20 pollici. Ricordiamo che RZ 450e - che In termini di dimensioni esterne si colloca tra Lexus NX e RX - misura 4.805 mm di lunghezza, ha un passo di 2.850mm e sbalzi molto ridotti (995 mm davanti, 960 dietro) che ne accentuano la sportività. L’altezza è di 1.635 mm e la larghezza di 1.895 mm. Una potente batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh offre con ruote da 20 pollici un’autonomia di circa 395 km nel ciclo combinato Wltp (con i 18 pollici il valore aumenta di 40 km). La batteria si ricarica rapida in 30 minuti e la sua qualità è accuratamente controllata per garantirne le prestazioni a lungo termine. Lexus afferma infatti che può mantenere almeno il 90% della sua capacità dopo 10 anni d’uso.