Pagani Huayra R, l’hypercar più estrema per la pista. Svelata l’erede della Zonda R e ispirata al Motorsport

MILANO - Un’auto da record pensata per l’uso in pista. È la nuova Pagani Huayra R, la supercar con pochi, pochissimi, limiti e svelata dopo i numerosi teaser che ne avevano anticipato l’arrivo. La nuova hypercar da pista di Pagani coniuga il più alto livello di ingegneria automobilistica e di conoscenze in tema di aerodinamica, con un’ estetica che rappresenta la piena espressione dello sviluppo tecnologico di Pagani Automobili. La libertà creativa nel cuore della Huayra R è incarnata dalle linee pulite ispirate alle vetture impegnate a Le Mans e nel campionato mondiale sport prototipi degli anni ‘60 e ‘70. «Le auto da corsa di oggi - ha commentato Horacio Pagani - sono focalizzate esclusivamente sull’aerodinamica e sono in gran parte il prodotto della galleria del vento. Negli anni ‘60 e ‘70, tuttavia, le auto erano molto veloci, certamente pericolose, ma belle. Prototipi di auto sportive come la Ferrari P4 o la Ford GT40, o le Le Mans, avevano linee estremamente attraenti, che sono ancora oggi una grande fonte di ispirazione per le nostre auto.

La Porsche 917 è la mia preferita, con la sua forma romantica ma audace, che dà l’impressione di una vettura molto veloce. È bella, elegante e senza tempo. Da questo desiderio di libertà, e dall’esperienza della Zonda R e delle auto del passato, è nata l’idea della Huayra R, come una boccata d’aria fresca». La Zonda R, della quale la Huayra R è discendente e realizzata con materiali all’avanguardia derivati dall’industria aerospaziale e dalla F1, è stata presentata al Salone di Ginevra nel 2009 per rappresentare l’apice dello sviluppo tecnologico di Pagani Automobili, combinato con un’attenzione senza precedenti all’estetica per una vettura da pista. Offrendo un’esperienza di guida e prestazioni semplicemente impossibili su strada, la Zonda R ha dimostrato tutto il suo potenziale, raggiungendo importanti traguardi sui circuiti più prestigiosi del mondo.

Profondamente ispirata alla Zonda R, dopo più di dieci anni, la Huayra R, unisce ancora una volta la massima raffinatezza tecnica e attenzione ai dettagli, allo scopo di incorporare la tecnologia delle vetture Pagani del futuro. «Dopo tanti anni - ha detto ancora Horacio Pagani - ho sentito un desiderio travolgente di libertà ed è così che è nata la Zonda R, una vettura da pista libera da vincoli e regolamenti. Bella, performante e sicura. La Huayra R, proprio come la Zonda R, è la vettura Pagani più libera, estrema e performante di tutti i tempi».