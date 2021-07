Iveco, per camion elettrici Nikola confermati tempi. Produzione da fine 2021, quello a idrogeno dal 2023

TORINO - Per i camion elettrici Nikola Iveco è "in linea con le previsioni. I test sono in corso, lavoriamo alle pre-serie e abbiamo aggiunto altre due gamme à già realizzato finora 16 prototipi della versione elettrica". Lo ha detto Gerrit Marx, futuro ceo della societa' On-highway che comprende l'Iveco e che nascera' dallo spin-off di Cnh Industrial. "Abbiamo iniziato anche i prototipi per i modelli con celle a idrogeno" ha spiegato Marx che ha confermato l'avvio della produzione del Nikola 3 elettrico dalla fine del 2021 e l'arrivo di quello a idrogeno in Europa a partire dal 2023.