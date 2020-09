Daimler Trucks GenH2, autocarro a idrogeno per lungo raggio. Impatto zero grazie a fuel cell. Autonomia di oltre 1.000 km

STOCCARDA - Daimler Trucks ha presentato oggi - a poche ore dall'annuncio della Commissione europea sul piano Ue che punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 - la concretizzazione della più avanzata tecnologia di elettrificazione dei veicoli da trasporto, quella che utilizza l'idrogeno come fonte energetica. Lo fa presentando il concept Mercedes-Benz GenH2 Truck, un mezzo pesante a celle a combustibile per il trasporto a lungo raggio con un'autonomia di oltre 1.000 chilometri. Con GenH2 Truck, Daimler Trucks dimostra per la prima volta quali tecnologie specifiche il produttore sta portando avanti a tutta velocità in modo che i camion pesanti a celle a combustibile possano eseguire operazioni di trasporto 'flessibili' su lunghe distanze tanto da superare i 1.000 chilometri utilizzando un unico serbatoio di idrogeno. Daimler Trucks prevede di iniziare le prove dei clienti del camion GenH2 nel 2023; la produzione in serie inizierà nella seconda metà di questo decennio.

Grazie all'uso di idrogeno liquido anziché gassoso con la sua maggiore densità di energia, il veicolo offrirà prestazioni uguali a quelle di un camion diesel convenzionale di potenza e peso comparabili. ''Abbiamo bisogno di veicoli da trasporto a zero emissioni di carbonio sulle nostre strade - ha detto Martin Daum, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler Truck AG e membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG - Questi includono camion con celle a combustibile alimentate a idrogeno. Esiste un enorme potenziale inerente all'idrogeno per la protezione del nostro ambiente e per rafforzare l'economia ed è per questo è il motivo per cui finanziamo l'idrogeno come carburante per i trasporti da oltre dieci anni. Un esempio attuale è il concept GenH2 Truck presentato oggi. Continueremo a fornire un forte sostegno allo sviluppo di trasmissioni e innovazioni rispettose del clima in e per la Germania. Ciò includerà, ma non si limiterà a, espandere significativamente il finanziamento dei veicoli''.Daimler Trucks ha anche presentato l'anteprima di un camion a lungo raggio alimentato esclusivamente a batteria, il Mercedes-Benz eActros LongHaul, progettato per trasporti su percorsi pianificabili e risultare efficiente dal punto di vista energetico, sfruttando una autonomia di circa 500 km tra una ricarica e l'altra. Daimler Trucks prevede di avere l'eActros LongHaul pronto per la produzione in serie nel 2024. Assieme al Mercedes-Benz eActros per la distribuzione - che era stato già presentato nel 2018 e da allora è stato testato intensamente dai clienti nelle operazioni quotidiane di consegna o di servizio - Daimler Trucks inizierà la produzione in serie di un camion per carichi pesanti puramente alimentato a batteria il prossimo anno. L'autonomia degli eActros prodotti in serie con una sola carica della batteria supererà significativamente quella dei circa 200 chilometri del prototipo.

Daimler Trucks sta perseguendo programmi di veicoli simili per il mercato nordamericano e quello giapponese. Entro il 2022, il portafoglio di Daimler Trucks nelle sue principali regioni di vendita - Europa, Stati Uniti e Giappone - includerà veicoli prodotti in serie con trazione elettrica a batteria. L'azienda ha anche l'ambizione di offrire solo nuovi veicoli che sono CO2 neutri durante il funzionamento ('dal serbatoio alla ruota') in Europa, Nord America e Giappone.Come nuova architettura di piattaforma modulare mondiale, il cosiddetto ePowertrain sarà la base tecnologica di tutti i camion di Daimler Trucks, tutti elettrici e medi e pesanti, a emissioni zero di CO2, alimentati esclusivamente da batterie o da idrogeno. a base di celle a combustibile. Sarà caratterizzato da alti livelli di prestazioni, efficienza e durata. Con l'ePowertrain, Daimler Trucks prevede di realizzare sinergie ed economie di scala per tutti i veicoli e mercati rilevanti.