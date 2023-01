Tesla Semi, svelati i segreti del camion elettrico. Autonomia 805 km e porta di ricarica con raffreddamento integrato

Grazie al lavoro dell’hacker Green ( greentheonly) specializzato in ricerche sul web, dopo l’evento semiclandestino Tesla Semi Delivery - in cui era stato festeggiata la consegna di un primo lotto di veicoli industriali elettrici alla Pepsi - è stato possibile accedere ad alcune informazioni tecniche di questo trattore per semirimorchi di Classe 8. Secondo le scoperte di Green, il Tesla Semi ha nove moduli batteria per la variante da 805 km di autonomia. E poiché gli accumulatori sono modulari, Tesla può offrire diverse capacità della batteria in base alle esigenze di trasporto dei clienti. Le batterie alimentano due unità motrici, una con un motore elettrico più orientato all’efficienza (è collocato sull’asse più arretrato) e l’altra con due motori elettrici ottimizzati per l’erogazione della coppia (sull’altro asse posteriore). Green svela anche che l’assale più arretrato può essere disinnestato, per eliminare gli attriti e ottenere una migliore efficienza. Entrambe le unità di azionamento sono raffreddate utilizzando quelli che Green chiama moduli ‘mega-cooling’.

Per abilitare la potenza di ricarica di 1 MW, Tesla Semi è dotato di un’esclusiva porta di ricarica con raffreddamento integrato. Il liquido di raffreddamento scorre attraverso il cavo di ricarica e può raffreddare il cavo e il modulo della porta di ricarica, per evitare che si surriscaldino. Altro punto chiave svelato dalle scoperte di Green è che Tesla Semi non presenta moduli steer-by-wire e brake-by-wire - come si vociferava - ma ha invece i classici sistemi frenanti e sterzanti con collegamenti fisici tra il volante/pedale del freno e le ruote. Naturalmente, tutto è servoassistito e c’è da aspettarsi che sia presente una suite completa di sensori e calcolatori per abbinarsi a sistemi di assistenza Tesla già esistenti. Dal punto di vista dei pesi e delle portate, Tesla Semi ha - come si evidenzia nel facsimile della targhetta - un peso lordo massimo del veicolo di 22,135 tonnellate.

Questo valore non è però rappresentativo della portata di un autoarticolato elettrico di classe 8 che, in base alle norme attuali Usa, può arrivare a 36,28 tonnellate. Se si fa un paragone con il Freightliner Cascadia con un classico motore a combustione che ha un peso lordo del trattore di 11,340 tonnellate, è evidente che il Tesla Semi (se non verranno modificate le norme) è svantaggiato di circa il 50% nella portata di merci.