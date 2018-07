Veicoli commerciali, a giugno mercato in flessione del 4,3%. Confermate stime 2018 positive: +1%

TORINO - Al giro di boa del 2018, il mercato dei veicoli commerciali si attesta sui livelli dello scorso anno. Inizio a doppia cifra per gennaio, in rallentamento a febbraio e da marzo le vendite hanno cominciato a registrare risultati negativi. In conseguenza di questo andamento, il cumulato gennaio-giugno, secondo le stime elaborate e diffuse dal Centro Studi e Statistiche Unrae, fa segnare un -0,1% con 89.916 veicoli commerciali venduti (autocarri con ppt fino a 3,5t) contro i 90.044 dei primi sei mesi del 2017.

A giugno le immatricolazioni sono state 15.880, in calo del 4,3% rispetto ai 16.592 del mese di giugno dello scorso anno. I clienti privati possessori di Partita Iva nel 2017 hanno acquistato 33.328 veicoli (-6%). «Alla luce del primo semestre, rimane confermata - afferma Michele Crisci, presidente dell’Unrae - la nostra stima di un 2018 in linea con i risultati dell’anno precedente, frutto di una seconda parte dell’anno che dovrebbe mantenersi in attivo visto il confronto con lo stesso periodo 2017 caratterizzato da una flessione a doppia cifra. A fine 2018, quindi, i veicoli da lavoro dovrebbero mantenersi leggermente al di sotto delle 200.000 immatricolazioni, con circa 196.000 unità (+1%)».