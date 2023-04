Honda CL 500: agile con forte personalità. La modern-classic monta il bicilindrico dell’ala dorata da 45 cv con bassi consumi

SIVIGLIA - Compatta, leggera e stilosa. Si presenta così la nuova CL500, nuova modern-classic di Honda. Strizza l’occhio al mondo scrambler e si rivolge prevalentemente ad un pubblico giovane (o giovanile) che cerca di un mezzo facile, maneggevole e dalla forte personalità. Richiama la vecchia CL72 degli anni ‘70, punta all’essenziale e ha uno stile molto ricercato. Spiccano, in tal senso, il serbatoio dalle linee morbide con paracolpi sugli incavi, i soffietti parapolvere in gomma sugli steli della forcella, il silenziatore alto a doppia uscita con paracalore forato e le luci full-LED. Da guidare è molto equilibrata e divertente. La frizione è morbidissima, proprio come il cambio, e gli ingombri sono ridotti al minimo, così da rendere la vita in città molto facile.

Il motore è docile ma divertente, ha una buona spinta ai medi e consuma pochissimo (27,8 km/l). Il noto bicilindrico parallelo della serie CB500, opportunamente rivisitato, è infatti capace di sviluppare una potenza di 46,6 cv e 43,4 Nm di coppia massima. Le sospensioni privilegiano il comfort, sono morbide e copiano perfettamente le asperità dell’asfalto. Dunque, se si alza il ritmo la moto resta sempre piacevole, veloce a cambiare direzione e a scendere in piega, ma non va maltrattata dal punto di vista delle staccate “al limite” altrimenti si incorre inevitabilmente in trasferimenti di carico.

Il telaio è in tubi d’acciaio con struttura a diamante, e dialoga con una forcella telescopica con steli da 41 mm e con ammortizzatori posteriori regolabili, entrambi con escursione leggermente maggiorata. Quel che colpisce più di tutto è la facilità con cui la moto si guida: gira in un fazzoletto, e mette a proprio agio qualsiasi motociclista. Anche la frenata è ben modulata, efficace e non troppo aggressiva. E se si decide di affrontare strade non battute, la CL500 (che davanti monta una ruota da 19’’) si rivela sorprendentemente efficace, a patto ovviamente che si resti nel campo dell’off-road leggero. Il peso con il pieno di benzina è di 192 kg, mentre l’altezza della sella da terra è di 790 mm. Difetti: qualche leggera vibrazione ai bassi-medi regimi, tipica dei bicilindrici paralleli, e forse le pedane del passeggero un po’ troppo alte. Due le colorazioni disponibili sul mercato italiano: nero e verde, entrambi satinati. I prezzi, invece, partono da 7.190 euro e c’è un ricco catalogo accessori, con tre Pack preimpostati, pensato per personalizzare al meglio ciascun esemplare.