Honda da protagonista al Motor Bike Expo 2019. Pronta al debutto la CB1000R+ Limited Edition

VERONA - Tutte le novità moto, auto e motori marini di Honda al Motor Bike Expo 2019. Un’occasione per gli appassionati di guardare, toccare e provare alcune delle proposte della casa giapponese per il mercato europeo. Nel settore delle due ruote a Verona c’è tutta la nuova gamma CB con le 650 e le 500 di ultima generazione. Fino al 20 gennaio nei padiglioni della Fiera protagoniste indiscusse saranno la nuova naked Neo Sports Café di media cilindrata CB650R e la nuova Adventure Bike per patente A2 CB500X. In vetrina, naturalmente, anche le CBR650R e CBR500R, affiancate dalla nuova naked streetfighter CB500F. Attesa anche per le nuove versioni delle 750 bicilindriche, con il best-seller X-ADV e poi Integra ed NC750X, tutte dotate di controllo di trazione HSTC (e su X-ADV anche modalità G per il fuoristrada). Anche per queste previste anche in versione 35 kW per la patente A2.

E per gli altri passionati del Luxury Touring ecco la GL1800 Gold Wing di ultima generazione. Più compatta e leggera la GL1800 si presenta con un equipaggiamento elettronico all’avanguardia composto da parabrezza elettrico, Smart Key e schermo TFT da 7 pollici con Apple CarPlay, oltre a Riding Mode, controllo di trazione HSTC, assistenza alla partenza in salita e Start&Stop. Questa moto è disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti con retromarcia elettrica, sia con cambio DCT a doppia frizione a 7 marce, Airbag e Walking Mode per le manovre di parcheggio.

E ancora. Al Salone saranno anche esposte le più belle CB1000R customizzate dai concessionari Honda: tecnica, fantasia e passione hanno dato vita a degli esemplari unici, che riescono ad esaltare la spiccata personalità della maxinaked sportiva top di gamma della gamma Neo Sports Café.

A Verona debutta poi il progetto speciale CB1000R+ Limited Edition. Si tratta di una serie limitata realizzata da Honda Motor Europe Ltd Italia in soli 350 esemplari per tutta Europa. Immediatamente riconoscibile, è caratterizzata dalla speciale livrea Tricolour impreziosita da un trattamento trasparente superficiale che enfatizza la brillantezza della colorazione e da numerose parti in fibra di carbonio. Il terminale di scarico poi è un sofisticato sistema con doppio silenziatore realizzato da SC-Project in esclusiva per la CB1000R Limited Edition. Sarà disponibile presso le concessionarie ufficiali Honda da fine febbraio al prezzo di 15.990 euro.

Dicevano non solo moto. Honda quest’anno è anche official car Moto Bike Expo. In vetrina le novità della gamma auto, come CR-V, HR-V, la Civic, la piccola grande city-car Jazz, la TypeR e la supercar NSX. E ci sarà la possibilità di effettuare anche delle prove su strada con Civic e CR-V.

Infine Honda Marine presenta i fuoribordo BF150 a 4 cilindri da 2.354 cc e BF250 con motore V6 da 3.583 cc completamente ridisegnato per il 2019, oltre al bestseller BF40E, alla gamma di portatili BF2.3, BF4, BF5 e ai battelli equipaggiati con motore T25+BF4 e T32+BF6.