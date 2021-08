Nuova Honda NC750X, la bicilindrica best seller perfetta per ogni occasione

CIVITAVECCHIA - Dal 2012 ad oggi è stata venduta in oltre 73.000 unità, più di 7.600 solo nel 2020, confermandosi un’autentica best seller per il marchio Honda. Oggi si rinnova ancora, crescendo nella potenza, migliorando nella dotazione e mantenendo sempre quel rapporto qualità/prezzo che le ha consentito di ottenere un successo costante negli anni. Esteticamente la nuova NC750X è ancora più matura e grintosa. Ha un look minimalista, impreziosito da linee più moderne, luci full-LED, cover laterali, codino affilato e scarico compatto. Il vano portacasco anteriore situato al posto del serbatoio – uno dei suoi punti di forza da sempre – diventa ancora più capiente, passando da 22 a 23 litri.

La sella è più bassa di 30 mm, con la seduta fissata ora a 800 mm, e c’è una nuova strumentazione LCD multifunzione. Il telaio tubolare in acciaio è stato aggiornato e alleggerito. Davanti c’è sempre una forcella Showa Dual Bending Valve con steli di 41 mm e dietro un monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link (entrambi hanno una corsa ridotta a 120 mm di estensione). La dieta dimagrante che ha interessato motore, telaio e sovrastrutture, ha permesso alla NC750X di perdere 6 kg, fermando la bilancia sui 214 kg in ordine di marcia (224 kg con cambio DCT). La potenza massima del bicilindrico parallelo sale a 58,6 cv (+3,6 cv), i rapporti del cambio sono più corti per la 1ª, la 2ª e la 3ª marcia e i consumi sono sempre contenuti, pari a 28,3 km/l nel ciclo medio Wmtc.



L’elettronica accoglie un nuovo acceleratore Throttle By Wire, che offre tre Riding Mode preimpostati (Standard, Sport, Rain) e uno totalmente personalizzabile, denominato User. Anche controllo di trazione Hstc (Honda Selectable Torque Control) prevede ora tre livelli di intervento, mentre la versione con cambio DCT è dotata di programmi integrati con i Riding Mode. In sella è sempre lei: agile, maneggevole, facile come poche altre e sempre molto divertente. Se sei un neofita impari in fretta, se hai già esperienza la domini divertendoti. È pratica in città, diverte tra le curve, rivelandosi precisa e poco impegnativa, e con le borse e il parabrezza alto diventa una perfetta compagna di viaggio (400 km di autonomia). Ha un ottimo motore, che spinge il giusto senza spaventare chi è alle prime armi, e un valido cambio a doppia frizione DCT. Quattro i colori disponibili – Rosso, Nero, Bianco e Blu – e un prezzo sempre molto competitivo: si parte da 8.490 euro (+1.000 € per il DCT) e si può arricchire la dotazione con gli allestimenti Urban (9.390 euro) e Travel (10.490 euro).