Fiat, Francois: «500 elettrica novità epocale, è l'auto del prossimo decennio». Di Caprio sarà testimonial

MILANO - Fca sceglie Milano per presentare al mondo Nuova 500, la prima vettura italiana full electric, «per un futuro migliore». È questa la sfida raccolta dalla Nuova 500, la prima full electric italiana. Non il lancio di una nuova Fiat ma della 500, l’ auto del prossimo decennio, come la definisce il responsabile del brand, Olivier Francois. «Una novità epocale», aggiunge, non solo perché punta sulla nuova mobilità elettrica. «Cinquant’anni dopo la produzione - sottolinea - torna Italia, a Torino, dove è stato fatto un investimento enorme». Leonardo di Caprio, spiega Fca, «ha abbracciato il progetto, la star mondiale che da più di vent’anni è coinvolta in prima persona nella difesa della Terra, è diventato endorser della vision della nuova city car elettrica» tramite un video manifesto. Tra le novità anche tre modelli ‘one-off’, i tre esemplari “unici” della Nuova Fiat 500 realizzati con Armani, Bulgari e Kartell con l’impegno di utilizzare materiali più sostenibili, naturali e riciclati.