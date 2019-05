Renault, cda casa francese esprime “interesse” per una fusione con Fca

PARIGI - Il cda di renault ha deciso di valutare «con interesse L’opportunità» di una fusione con Fca. Lo indica il gruppo francese, al termine di una riunione del board. Il consiglio - si legge in una nota «si è riunito oggi per esaminare la proposta ricevuta da Fca (Fiat Chrysler Automobiles) riguardante una possibile fusione al 50/50» tra Renault Sa e Fca. «Dopo avere attentamente valutato i termini della proposta amichevole di Fca, il consiglio di amministrazione ha deciso di studiare con interesse l’opportunità di una tale combinazione», indica la nota. - La potenziale aggregazione - prosegue la nota - rafforza «l’impronta industriale del gruppo Renault e la generazione di valore aggiuntivo». Un comunicato verrà diffuso al momento opportuno - conclude il gruppo francese - per informare il mercato dei risultati delle discussioni.