Renault supera quota 20mila veicoli elettrici venduti in Italia. Nei primi 4 mesi dell’anno è leader del mercato EV

Renault annuncia di avere superato quota 20 mila veicoli elettrici venduti in Italia (per l’esattezza 20.600) dato che ne fa il brand con il maggior numero di vendite di veicoli a zero emissioni nel nostro Paese. Un forte contributo è arrivato dalle oltre 11.000 Renault Zoe E-Tech Electric immatricolate nel nostro paese, una ‘doppiettà - spiega la casa francese - che «sottolinea la leadership di Renault sul mercato elettrico italiano e la crescita continua delle sue vendite in questo settore dal 2011». Il risultato è frutto di un impegno che ha fatto di Renault il primo costruttore automobilistico europeo ad aver creduto nel veicolo 100% elettrico e primo a voler proporre la mobilità sostenibile a tutti.

In linea con questo impegno - e con la filosofia di “democratizzare” i progressi tecnologici - il Gruppo Renault non si è risparmato in questo decennio nello sviluppo dei veicoli elettrici su vasta scala, favorendo parallelamente la transizione ecologica. Nel primo quadrimestre dell’anno, in Italia Renault è leader del mercato elettrico ( auto + veicoli commerciali) con 3.580 unità immatricolate ed una quota di mercato del 19,2%, in crescita del 164% rispetto al primo quadrimestre 2020. Con 1.650 immatricolazioni nel primo quadrimestre, Zoe E-Tech Electric si conferma leader del segmento B elettrico. A completare i risultati il terzo gradino di Twingo E-Tech Electric, la versione full electric della piccola city car della Marca, che nel 1° quadrimestre 2021 ha venduto 1.782 unità.