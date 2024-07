Stellantis, al via la produzione della Fiat Grande Panda elettrica in Serbia. Nello stabilimento di Kragujevac

Nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, città industriale della Serbia centrale a sud di Belgrado, ha preso il via la cerimonia ufficiale che segna l'avvio della produzione della 'Fiat Grande Panda', il nuovo modello elettrico del gruppo ispirato alla iconica Panda degli anni '80. Nell'impianto di Kragujevac, che ha subito una profonda ristrutturazione dopo aver prodotto per anni prima la Fiat Punto e poi la Fiat 500L, sono presenti per l'occasione il presidente serbo Aleksandar Vucic, il ceo di Stellantis Carlos Tavares, l'ambasciatore d'Italia in Serbia Luca Gori e vari esponenti del governo serbo. Sottolineando la grande importanza di tale nuova produzione per l'economia, gli investimenti e la crescita del pil in Serbia, Vucic ha detto ieri che da oggi partirà la produzione in prova del nuovo modello, mentre fra due mesi comincerà la produzione in serie.

La 'Fiat Grande Panda', veicolo del segmento B sotto i 4 metri di lunghezza e con cinque posti, era stata presentata l'11 luglio scorso a Torino nell'evento per i 125 anni di Fiat, e sarà disponibile in due versioni, elettrica e ibrida. Le sue dimensioni sono di 3,99 metri di lunghezza,, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza Da Kragujevac arriverà prima in Europa e successivamente in Medioriente e Africa. Il prezzo della 'Fiat Grande Punto' partirà da 25 mila euro per la versione elettrica, somma che potrà ridursi grazie agli incentivi del governo che potranno raggiungere anche i 7 mila euro. Prima della cerimonia all'interno dello stabilimento, Vucic ha effettuato un giro a bordo del nuovo modello, intrattenendosi con il ceo di Stellantis Carlos Tavares.