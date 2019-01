Volkswagen, Poetsch: «Prezzi auto non rimarranno quelli attuali. Elettriche inaccessibile per alcuni»

BERLINO - «I prezzi attuali non possono rimanere immutati se queste auto verranno munite di motori elettrici». Lo ha dichiarato al Welt am Sonntag il presidente di Volkswagen, Hans Dieter Poetsch, spiegando che «ciò porterà a significativi aumenti di prezzo nel segmento delle utilitarie» che diventerebbero, quindi, non accessibili per le fasce di popolazione a basso reddito.

Ma, sottolinea Poetsch, «abbiamo il chiaro obiettivo di aprire la mobilità elettrica ad un'ampia fascia di popolazione, dobbiamo renderla accessibile». Il riferimento è alle regole Ue in base alle quali le emissioni di gas serra dovranno essere ridotte del 37,5% entro il 2030. Volkswagen ha dichiarato a dicembre di dover velocizzare i piani per una produzione di massa di auto elettriche per ottemperare i nuovi obblighi.