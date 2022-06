Goodwood Festival of Speed torna dal vivo. Dal 23 al 26 giugno, fari puntati sui debutti high performance di BMW e Mercedes

GOODWOOD - Una delle più importanti novità dell’edizione 2022 del Festival of Speed di Goodwood - il più celebre evento espositivo “dinamico” dedicato al mondo delle auto d’epoca e da collezione in programma da giovedì 23 giugno a domenica 26 giugno - sarà rappresentata dal tema dell’esposizione che domina la zona centrale della tenuta davanti alla residenza di Charles Henry Gordon-Lennox, XI duca di Richmond, Lennox e Aubigny e VI duca di Gordon, già conte di March. Questa volta sarà la marca Bmw, o meglio il suo brand sportivo M, ad occupare questa posizione di spicco con quella che tutti si attendono come il più alto momento della celebrazione dei primi 50 anni di Bmw M GmbH. Oltre alla scultura dedicata al mondo ‘M’ - che probabilmente replicherà quella realizzata nel 2016 dall’architetto Gerry Judah per celebrare i 100 della Bmw - la Casa tedesca porterà a Goodwood le sue auto storiche, da pista e da strada, e probabilmente la tanto attesa Bmw M3 Touring. Sarà dotata dello stesso motore a benzina a sei cilindri turbo della berlina M3 che vanta 480 Cv - o 510 Cv nella versione Competition - e sarà quindi una delle station wagon più potenti e veloci al mondo.

La M3 Touring, novità assoluta, sarà certamente affiancata dalla recentissima M4 CSL a tiratura limitata che, utilizzando lo stesso motore della M3, era fino ad oggi il modello delle serie M3 o M4 più potente mai costruito. In forse invece la presenza del super-suv XM che sarà probabilmente una delle grandi novità della Monterey Week nel prossimo agosto. È invece certa la presenza a Goodwood della M Hybrid V8 la vettura con cui Bmw parteciperà alla prossima stagione delle competizioni LMDh del campionato IMSA WeatherTech SportsCar. Grandissima attesa, anche perché l’auto verrà mostrata in tutta la sua unicità, nei test dinamici a Goodwood, per la Mercedes AMG Project One Mercedes-AMG One da 1049 CV spinta da un motore da Formula Uno, un 6 cilindri 1,6 litri turbo, abbinato a quattro unità elettriche, per una potenza complessiva di sistema di 1.063 Cv. Ô l’auto di serie più veloce mai prodotta dall’azienda con una velocità massima di 219 mph. Potenza record, ma in questo caso totalmente elettrica, per una delle altre novità ‘prestazionalì esposte al Festival of Speed 2022: è la Porsche Cayman GT4 ePerformance che mette a disposizione, attraverso quattro motori alimentati da batteria, ben 1000 Cv. Si basa sul telaio del noto modello 718 GT4 Clubsport, e deriva dalla concept Mission R che era stata svelata allo IAA di Monaco nel 2021.

Riflettori puntati anche sul suv elettrico Fisker Ocean che sbarca in Europa per competere con Audi Q4 e-Tron e Bmw iX3 (promette uno scatto 0-100 km/h in 3,6 secondi) e l’inedito Genesis Electrified G70 del brand di lusso del Gruppo Hyundai che nella versione top a quattro ruote motrici dispone di 430 Cv. Da Ford, sembra incredibile dirlo, arriverà invece una novità con motore ICE: è il Ranger Raptor che propone ora un potente V6 biturbo a benzina da 450 Cv, un livello decisamente superiore ai 213 Cv del precedente turbodiesel. Altre primizie arriveranno anche da altri costruttori sportivi, come Prodrive che - secondo le anticipazioni - porterà a Goodwood un ‘restomod’ ad alte prestazioni basato sulla iconica Subaru Impreza.