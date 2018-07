Mercedes, Bottas contro Wolf: «Fa male essere lodato come gregario»

BUDAPEST - Con i capelli annodati all’uncinetto (tipici di culture religiose) Lewis Hamilton ha festeggiato la sua sesta vittoria all’Hungaroring, dopo aver ringraziato a lungo Bottas e la squadra. Poi ha ammesso che il successo è maturato un po’a sorpresa: «Sapevamo che le Ferrari sarebbero state molto veloci e, dunque, la vittoria è sicuramente un bonus per noi. E’ stata una gara dura, ma è andata bene sin dalla partenza, perché mi ha permesso di gestire le gomme e il ritmo. Ora andrò in vacanza, ma comunque mi allenerò».

Meno felice Bottas, soprattutto dopo che gli è stato riportato un commento di Toto Wolff. «Valtteri stato un “perfect wingman” (un perfetto gregario, ndr)». Il finlandese ha replicato amaramente: «Devo dire che sentirmi lodato come scudiero fa male. Non c’è stato niente di positivo per me in questa gara, ho dovuto coprire la strategia di Kimi e poi nel finale non avevo più gomme per resistere. I due incidenti sono stati incidenti di gara. Devo parlare con il team. La pausa mi farà bene, ho bisogno di staccare un po’». Bottas è stato ritenuto responsabile dell’incidente con Ricciardo. Ma i commmisari sportivi gli hanno comminato solo 10’’ di penalità e tolto 2 punti dalla licenza, che non cambiano la classifica del finlandese.