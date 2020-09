Bottas il più veloce nel 3° turno di Monza, ma sorprendono le McLaren, seconda e terza

E' sempre Mercedes a Monza. Nel terzo turno libero, Valtteri Bottas ha preso facilmente il comando delle operazioni realizzando il tempo di 1'20"089, al contrario Lewis Hamilton non ha preso la scia giusta ed ha concluso quinto in 1'20"439. Di rilievo la prestazione della McLaren con Carlos Sainz che nel suo giro finale ha piazzato il secondo crono in 1'20"318 davanti al compagno di squadra Lando Norris. Le power unit Renault spingono forte sul veloce circuito brianzolo e la conferma arriva da Daniel Ricciardo, al volante della RS20, quarto anche se poi ha dovuto parcheggiare a bordo circuito per un problema tecnico.

Solo ottavo, invece, Esteban Ocon. Max Verstappen con la Red Bull-Honda è sesto, ma il suo tempo lo ha siglato con gomme medie e non con le soft come gli altri piloti. Poco dietro all'olandese, il compagno di team Alexander Albon. Nella Top 10 le due Racing Point-Mercedes con Lance Stroll davanti a Sergio Perez mentre la prima Ferrari è quella di Charles Leclerc, undicesimo, Sebastian Vettel è quindicesimo. Dopo gli exploit di venerdì, le Alpha Tauri-Honda sono dodicesima e tredicesima, desolatamente ultimo Antonio Giovinazzi.

Sabato 5 settembre 2020, libere 3

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'20"089 - 14 giri

2 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'20"318 - 14

3 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'20"412 - 15

4 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'20"419 - 9

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"439 - 11

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'20"456 - 15

7 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'20"563 - 15

8 - Esteban Ocon (Renault) - 1'20"693 - 13

9 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'20"804 - 14

10 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'20"897 - 13

11 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'20"917 - 11

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"936 - 14

13 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"953 - 13

14 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'21"205 - 14

15 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'21"263 - 13

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'21"436 - 15

17 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"459 - 15

18 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'21"677 - 16

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'21"764 - 15

20 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'22"090 - 15