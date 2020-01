EPrix Santiago, a sorpresa vince Gunther (Bmw) che beffa Da Costa (DS) all'ultimo giro

SANTIAGO DEL CILE – La capitale del Cile, dove si è corso il terzo ePrix della sesta stagione della Formula E, ha lanciato una nuova stella nel firmamento del motorsport, Maximilian G ünther (Bmw i Andretti). Il tedesco, che il 2 luglio compirà 23 anni, ha strappato ad Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) il non troppo platonico titolo di più giovane vincitore di una gara di Formula E. La sfida per la vittoria è diventata incandescente nel finale, un po' come la temperatura delle batterie, che hanno finito con il condizionare la prova del portoghese.



Da Costa ha portato a termine una rimonta importante ed è stato a lungo la “scorta” del compagno di squadra e campione del mondo Jen Eric Vergne, poi costretto a ritirarsi in seguito ad uno dei molteplici speronamenti. Il lusitano partiva 13° e negli ultimi giri aveva ricucito lo strappo con il quale Günther aveva preso il largo. Dai box i due contendenti hanno ricevuto indicazioni differenti: più prudente da parte di Bmw, che confidava su possibili problemi alla batteria di Da Costa, e più aggressiva da parte del team sino-francese. Alla fine l'ha spuntata la casa dell'Elica, che ha così ottenuto il secondo successo consecutivo dopo quello conquistato in Arabia Saudita da Alexander Sims, costretto ad abbandonare la gara cilena dopo soli 8 minuti.



Mitch Evans (Panasonic Jaguar) si consola con il terzo posto e con i 4 punti rimediati tra qualifiche e SuperPole. Il podio non è una delusione, anche perché l'impressione è che il piazzamento sia da imputare più alla tenuta della macchina che alla guida del pilota neozelandese. La squadra esulta anche per il secondo piazzamento consecutivo di James Calado nella Top 10 (ottavo). Pascal Wehrlein (Mahindra), che era partito terzo, ha chiuso quarto dopo essere stato anche secondo, ed ha finalmente mosso la classifica. Da segnalare anche il “garone” di Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), risalito dalla 22° alla 7° posizione.



In Cile la Mercedes Eq ha ceduto alla Bmw i Andretti il primato nella classifica a squadre (è seconda a 4 lunghezze grazie anche al quinto posto di Nyck de Vries, colpito anche da 5'' di penalità al traguardo), ma ha guadagnato la testa della graduatoria riservata ai piloti completando lo “scambio”. Stoffel Vandoorne, il solo pilota ad essere andato a punti in tutte e tre le gare corse finora, ha chiuso sesto ed ha scavalcato Sims che lo tallona con 3 punti di ritardo. Fra poco meno di un mese, il 15 febbraio, è in programma il quarto ePrix: non si corre in città, ma sulla pista dell'Autodromo Hermanons Rodriguez.