F1, ecco la nuova Mercedes W10. Hamilton: «Sono entusiasta». Wolff: «Ripartiamo da zero»

SILVERSTONE - È stata svelata questa mattina la nuova Mercedes W10 che tenterà di vincere il sesto mondiale di F1 consecutivo. Confermata la coppia di piloti con il 5 volte iridato Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Sul profilo Instagram ufficiale del team di Stoccarda sono già disponibili le foto della W10. Tra le caratteristiche della nuova monoposto il retrotreno strettissimo con l’ala posteriore più alta, imponente e DRS più alto, pance completamente modificate e più alte rispetto alla passata stagione. L’ala anteriore è composta da cinque elementi più semplici in base al nuovo regolamento. Rialzate anche le sospensioni a livello anteriore. L’esordio in pista è previsto la prossima settimana nei test sul circuito di Montmelò.



Tra due giorni toccherà invece alla Ferrari svelare la monoposto 2019. «È qui! Che cosa pensate della nuova livrea di quest’anno?! Sono davvero entusiasta di guidare questa macchina per la prima volta oggi!». Così, su Twitter, il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, commenta le prime immagini della nuova monoposto, la W10, che oggi è andata in pista per il filming day sul tracciato di Silverstone. Per il Mondiale di Formula 1 nella stagione 2019 «non diamo nulla per scontato»: parola di Toto Wolff, team principal di Mercedes.

Dall’alto dei suoi cinque titoli piloti consecutivi, Wolff parla del nuovo campionato con la cautela dei forti, nel giorno della presentazione della nuova W10. «Ogni team può dire la sua per la corsa al titolo,e noi guardiamo a tutti come possibili avversari», le sue parole. «I regolamenti - ha proseguito Wolff - sono cambiati in modo sostanziale. Dobbiamo ricominciare da zero e dimostrare ancora una volta a noi stessi quanto valiamo, contro le nostre stesse aspettative e contro i nostri concorrenti. Non diamo niente per scontato e non c’è assolutamente alcuna sensazione di essere in prima linea».