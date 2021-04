FE, domani il primo dei due E-Prix. La Jaguar schiera i due piloti che hanno già vinto a Roma, Bird e Evans

ROMA – Roma atto terzo. E anche quarto. La capitale ospita sabato la prova numero tre del campionato del mondo di Formula E del 2021. E domenica la numero quattro in virtù della doppia assegnazione stabilita dagli organizzatori assieme alla Federazione Internazionale dell'Automobile. Il tracciato è nuovo – più impegnativo, più lungo (quasi 3.500 metri, mezzo chilometro più di prima) e più veloce, ma anche meno impattante sul traffico – e l'attenzione è alta.

Seppur con qualche differenza, i favoriti dei bookmaker sono l'attuale leader della competizione, l'olandese della Mercedes Nyck de Vries, il britannico della Jaguar Sam Bird (che si era aggiudicato il primo ePrix della Città Eterna), il due volte iridato Jean Eric Vergne e il suo compagno di squadra campione in carica della Ds Techeetah Antonio Felix Da Costa.

Sulla base dei risultati ottenuti nelle due gare capitoline, con il suo terzo e secondo posto, anche Andrè Lotterer (Porsche) dovrebbe rientrare fra i potenziali protagonisti, anche se è andato in bianco nelle prova inaugurali saudite, così come Mitch Evans, già vincitore a Roma. La Jaguar schiera entrambi i piloti che si sono finora imposti lungo il tracciato dell'Eur e, almeno sulla carta, dovrebbe poter puntare molto in alto. C'è attesa e curiosità per la Bmw, il solo team ancora fermo a quota 0 dopo due gare e che di sicuro a fine 2021 non vuole lasciare la competizione con una stagione incolore.

A Roma debutta l'aggiornata monoposto della scuderia franco cinese Ds Techeetah, detentrice del titolo a squadre. Sarà interessante capire se le novità rilanceranno le quotazioni di Vergne e Da Costa, peraltro abituati a “rincorrere” per vincere. Anche quest'anno, l'avvio della Envision Virgin (terza della generale) è migliore rispetto a quello del costruttore che gli fornisce le auto, cioè Audi (quinta). Sabato si parte attorno alle 16 dopo le qualifiche e la Pole, che assegnano complessivamente 4 punti.