GP di Imola, prove libere 2: nella preparazione per la gara sprint e il GP di domani, emerge Russell

Secondo turno libero per la F1 a Imola. Come accade quando la gara sprint è nel format del weekend, tale sessione diventa l'occasione per permettere ai team e ai piloti di lavorare sulla vettura in vista della stessa corsa di trenta minuti e sul Gran Premio di domenica. Non si cercano le prestazioni, non si conoscono i carichi di benzina come è ovvio. A emergere è così stata la Mercedes di George Russell. La W13 ha evidenziato anche sul bagnato di venerdì tutte le sue difficoltà che stanno facendo letteralmente impazzire coloro che l'hanno progettata.

Il tempo odierno di 1'19"437 segnato dal giovane pilota britannico è dunque da prendere con le molle. Russell ha preceduto la Red Bull-Honda di Sergio Perez (Max Verstappen ha chiuso settimo) e la Ferrari di Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton ha concluso in quarta posizione. Da segnalare che problemi tecnici alle due McLaren-Mercedes di Lando Norris, appena 6 giri compiuti per noie all'impianto frenante, e a Daniel Ricciardo, neanche uscito dai box per problemi alla power unit. Stessa sorte per la Sauber Alfa Romeo-Ferrari di Valtteri Bottas, rimasta ferma nel garage.

Sabato 23 aprile 2022, libere 2

1 - George Russell (Mercedes) - 1'19"457 - 32 giri

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'19"538 - 33

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"740 - 35

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"992 - 34

5 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'20"174 - 29

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"258 - 31

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'20"371 - 36

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"381 - 35

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"439 - 37

10 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'20"498 - 32

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'20"591 - 34

12 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"740 - 30

13 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'20"977 - 29

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"149 - 38

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"155 - 38

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'21"179 - 30

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'21"263 - 31

18 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"821 - 6

19 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - no time - 0

20 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - no time - 0