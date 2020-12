Honda Civic Type R premiata come TCR dell'anno. Ha vinto grazie a vittorie e punti conquistati in tutti i campionati

ROMA - Per il secondo anno consecutivo, nell'ambito del Campionato Mondiale TCR organizzato dalla World Sporting Consulting (WSC) la Honda Civic Type R il cui progetto racing è gestito ufficialmente dalla italiana JAS Motorsport, è stata nominata TCR Model of the Year. Questo riconoscimento in precedenza era stato assegnato alla Seat Leon nel 2017 e all'Audi RS 3 LMS nel 2018.

Il riconoscimento di Model of the Year viene assegnato dalla WSC sulla base di una classifica che tiene conto dei risultati raggiunti da tutti gli esemplari certificati TCR nelle le gare sanzionate TCR disputate durante la stagione. Durante una stagione che è stata in gran parte influenzata dalla pandemia Covid-19 - si legge nella nota - le 226 gare che sono svolte in totale hanno assegnato 6034,75 punti alla Honda Civic Type R, modello che ha ottenuto 44 vittorie in 12 diversi campionati o serie e nella gara ADAC 24H al Nuerburgring.

L'Audi RS 3 LMS e la Hyundai i30 N si sono classificate seconda e terza ripetendo così il podio dello scorso anno su un totale di 14 modelli di diversi costruttori che hanno ottenuto punti per la classifica di Model of the Year.

''Questo secondo titolo Model of the Year consecutivo per la Honda Civic Type R - ha commentato Marcello Lotti, presidente di WSC - testimonia la professionalità e la passione con cui Honda e il suo partner tecnico JAS Motorsport hanno sempre supportato i loro team clienti in tutte le competizioni TCR intorno al mondo. I loro sforzi sono stati meritatamente ripagati dai brillanti risultati ottenuti dai piloti che erano al volante delle tante Civic scese in pista in questa difficile stagione''.

Mads Fischer, responsabile del progetto TCR di JAS Motorsport, ha dichiarato a sua volta: ''È un grande onore vedere la Honda Civic Type R TCR nominata Model of the Year e ancora di più come prima auto capace di vincere questo prestigioso premio per due anni di seguito. Siamo estremamente orgogliosi di essere un partner tecnico di Honda da oltre 20 anni e di aver raggiunto questo successo per loro. Questo premio è sia una testimonianza della determinazione e della professionalità dei nostri team di clienti TCR in tutto il mondo e anche una conferma sia della qualità del modello di produzione Honda Civic Type R sia del supporto tecnico e commerciale che offriamo ai nostri clienti.

C'è un gruppo di persone incredibilmente laborioso presso la nostra sede ad Arluno alle porte di Milano - ha concluso Fischer - composto da meccanici, ingegneri, logistica, personale di vendita e di supporto. E questo risultato fa luce sul fantastico lavoro che hanno tutti svolto sul progetto Civic Type R TCR''.