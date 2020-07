Marquez si opera martedì per la frattura all’omero: «Tornerò ancora più forte di prima»

​JEREZ - Marc Marquez si opererà martedì per la frattura all’omero. Lo ha annunciato lo stesso pilota spagnolo della Honda dopo l’infortunio nei giri finali del Gp di Spagna. «A volte le cose non vano come previsto ma la cosa più importante è rialzarsi e andare avanti -ha scritto Marquez sui social postando una foto con il braccio bloccato-. Spero che vi sia piaciuta la mia rimonta. Ma ora è tempo di andare in sala operatoria e martedì prossimo interverranno per riparare la frattura dell’omero. Vi prometto che tornerò al più presto e ancor più forte».