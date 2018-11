Nel 2019 raid di 2550 miglia Genova-Atene-Pavia. A bordo del gommone Marshall m2 motorizzato Suzuki 40 hp

ROMA - Ogni promessa è debito. E dunque, dopo l’annuncio fatto al Salone di Genova, è partita la macchina organizzativa dell’”Atene 2019”, raid di 2.550 miglia a bordo di un gommone Marshall m2 (5,50 metri) motorizzato con il fuoribordo “senza patente” Suzuki DF40A, best seller della gamma del costruttore giapponese.

L’organizzazione del raid, che gode del patrocinio di Ucina, Regione Lombardia e FIM (Federazione Italiana Motonautica), è affidata al Club del Gommone di Milano, sodalizio di provata esperienza che in passato si è già distinto per imprese simili.

La partenza avverrà nel mese di aprile del 2019 da Genova. Sono previste 12 tappe, tra mari e fiumi: dopo Genova, saranno toccate Napoli, Palermo, Messina, Taranto, Killini, Pireo, Corfù, Dubrovnik, Pola, Porto Viro, Pavia. Il tratto finale comprenderà la risalita del Po e un tratto del Ticino. A bordo si alterneranno diversi equipaggi, ma sono previste anche alcune frazioni in solitaria.

Tra gli obiettivi del raid non ci sono record di velocità. «La nostra finalità – hanno fatto sapere Suzuki, Marshall e gommonauti coinvolti nell’impresa - è dimostrare, una volta di più, che con un’attenta organizzazione, alternando al timone marinai consapevoli delle tecniche di navigazione e dotati di buon senso, anche con un natante di dimensioni compatte e un motore conducibile da chiunque, si può davvero arrivare lontano».

Il Suzuki DF40A – vale la pena ricordarlo – è un 40 cavalli 4 tempi di 941 cc con architettura a 3 cilindri, che si è costruito la fama di “fuoribordo instancabile e inarrestabile”. Al di là dei successi commerciali, la Casa tiene a ricordare, in proposito, che in due precedenti raid svoltisi sotto l’egida del Club del Gommone di Milano, lo stesso esemplare ha percorso in due anni oltre 4.000 miglia nautiche, per l’esattezza 1.767 nel “Giro d’Italia in gommone” e altre 2.414 nel raid “A Gibilterra in gommone”, per un totale di 4.181 miglia (7.743 km).

«Lo stesso motore per entrambi i raid» sottolineano i responsabili della filiazione italiana di Suzuki Marine, ricordando che «il motore è stato tenuto in forma, pienamente efficiente, grazie alla sola manutenzione ordinaria programmata, quella che c’è scritta nel libretto di assistenza e senza altri interventi».

Quanto al battello, l’m2 è l’entry level della gamma Marshall, azienda in piena fase di rilancio, che ha stretto con Suzuki Marine un accordo in base al quale non è possibile montare motori di altra marca. Con i suoi 5,50 metri, è un piccolo natante che sembra tagliato per i neofiti del diporto: carrellabile, con tanto spazio a bordo, dotato di una carena rigida performante, personalizzabile, robusto. Insomma, un battello pneumatico semplice e affidabile come quelli che si trovano di frequente nei noleggi.