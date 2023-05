Alpine A290 Beta, diventerà una hot hatch elettrica. Modello sportivo derivato dalla futura R5 Ev

DIEPPE - La prima tappa della roadmap che porterà Alpine (Gruppo Renault) a diventare una marca mainstream è ormai vicina. Con un teaser è stato infatti dato appuntamento per il prossimo 9 maggio, giorno di presentazione del concept A290 Beta. Da questa auto deriverà il modello di serie basato sulla R5 Electric e quindi programmato per essere prodotto e venduto in numeri evidentemente maggiori rispetto alla odierna A110. L’immagine teaser rilasciata da Alpine mostra una silhouette che conferma la derivazione dalla nuova R5 mettndoe in evidenza anche uno spoiler posteriore a coda d’anatra e un piccolo labbro sul cofano del bagagliaio della R5. Partendo da questi elementi e dalle foto della futura segmento B della Losanga, il magazine britannico Autocar ha ricostruito con un rendering in modo credibile il possibile aspetto della nuova compatta "pepata".

La vettura di serie che deriverà dalla 290 Beta sarà il primo modello ‘lifestylè di Alpine, progettato per l’usabilità quotidiana, piuttosto che per una vera e propria sportività. È noto che il programma dei prossimi anni comprende anche un suv, che permetterà di allargare ulteriormente le potenzialità di conquista del mercato. Il nome A290 - riferisce Autocar - potrebbe già essere la designazione finale. Il posizionamento del modello (indicato dal 2) si riferisce sia alle sue dimensioni - cioè un’ auto di segmento B - ma anche alla seconda famiglia Alpine, dopo il numero 1 che contraddistingue le berlinette A110. Secondo una dichiarazione ufficiale la cifra 90 indicherà invece che la nuova hot hatch è un modello sportivo ‘multiusò mentre le future sportive di Alpine saranno designate dal 10.