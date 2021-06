Benedetto Vigna, alla guida della Ferrari arriva un fisico nucleare

Alla guida della Ferrari arriva un fisico nucleare. Ieri il cda di Maranello ha chiamato Benedetto Vigna quale nuovo ceo della società. Salirà in sella al Cavallino all’inizio di settembre, prendendo il posto di Louis Camilleri che si era improvvisamente dimesso lo scorso 10 dicembre per «motivi personali». In questo semestre l’icona della Motor Valley è stata guidata ad interim dal presidente John Ekann che, tramite Exor, è anche il rappresentante del primo azionista. Poltrona prestigiosa e...

