Bentley trasferisce lo showroom in Costa Smeralda. Il Summer Tour toccherà anche Ibiza e Saint Tropez

PORTO CERVO – Il gruppo Fassina, concessionario esclusivo per l'Italia del marchio Bentley, uno dei brand del gruppo Volkswagen, ha trasferito lo showroom al mare. Considerati gamma e tipo di clienti (anche potenziali) la località non poteva che essere esclusiva, cioè Porto Cervo, sulla Costa Smeralda. Fino a 2 settembre la gamma è in esposizione presso il Colonna Resort, il cinque stelle che si affaccia su Cala Granu.

Il Summer Tour Bentley non riguarda solo l'Italia, perché il costruttore britannico ha coinvolto anche altre due rinomate famose località turistiche: la spagnola Ibiza e la francese Saint Tropez. Per il 2018 il gruppo Fassina ha come obiettivo di consegnare 50 Bentley. Cioè più del doppio delle 20 vendute nel 2016 e anche 16 in più rispetto alle 34 immatricolate lo scorso anno.

«Sarà un'estate caldissima», ha commentato Ado Fassina Dealer Principal Bentley Milano. «Devo sottolineare ancora una volte come questo marchio consideri l’Italia uno dei mercati più interessanti ed in crescita. Le attività che stiamo promuovendo anche sul nostro territorio dimostrano quanto siamo dinamici e dedicati al Brand», ha aggiunto.

In Costa Smeralda sarà disponibile l'intera gamma Bentley, anche se i clienti italiani hanno finora dimostrato una forte predilezione per la Continental GT (70%) e per il Suv Bentayga (30%). Presso il Colonna Resort sono disponibili anche la Continental GT Convertible e la Mulsanne. Il Summer Tour Bentley include non solo i test drive, ma anche altre attività come escursioni panoramiche in elicottero, visite turistiche e relax al mare.