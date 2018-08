Citroen Berlingo, innovativo e audace per design e praticità. Ha un bagagliaio ai vertici del segmento

PARIGI - Non si chiamerebbero Multispazio se non fossero in grado di garantire agli occupanti un ambiente ampio, accogliente e confortevole per persone e bagagli. Una capacità che il nuovo Berlingo persegue ai massimi livelli, anche per essere coerente con la strategia disegnata da Carlos Tavares, numero uno del gruppo Psa, che nel ridisegnare i ruoli dei marchi a lui affidati ha assegnato a Citroën il compito – decisamente ambizioso – di diventare il benchmark del mercato in termini di comfort e di qualità della vita a bordo.

Un compito che i progettisti hanno svolto con estrema attenzione, non lesinando creatività e tecnologia a partire dall’accessibilità. Quella all’abitacolo è davvero facile generosa grazie agli ampi portelloni scorrevoli che rendono agevole occupare i posti posteriori – che, lo ricordiamo, possono essere anche 5 disposti su due file di sedili – anche nel caso in cui la vettura occupi uno degli (usualmente) asfittici stalli dei parcheggi nostrani.

Analogo il discorso per quanto riguarda il vano bagagli, dalle dimensioni più che generose, visto che secondo la misurazione Vda abbattendo i sedili della seconda fila si hanno a disposizione fino a 2.126 litri nella taglia M e 2.693 nel caso della XL. Uno spazio sufficiente a un piccolo trasloco, ma dove il raggiungimento del carico è agevolato dal lunotto ad apertura separata, una soluzione tipica del Berlingo come l’esclusivo tetto multifunzione Modutop, qui proposto nella versione più aggiornata: grazie a un arco di contenimento che percorre l’intera lunghezza dell’abitacolo, permette di sfruttare anche l’altezza «importante» della vettura che altrimenti si trasformerebbe in spazio sprecato.

Con i suoi 92 litri di capacità complessiva, questa struttura rappresenta una fetta importante dei 28 vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo, per un totale da 186 litri, che offrono un ulteriore esempio della creatività Citroën: il Top Box, un capiente vano chiuso refrigerabile, collocato sopra il consueto cassettino portaoggetti davanti al passeggero anteriore e in grado di contenere, per esempio, un laptop da 15 pollici sfruttando lo spazio liberato dall’originale e azzeccata idea di spostare nel rivestimento del tetto l’airbag destinato a proteggere chi viaggia a fianco del guidatore.

Per completare l’identikit di questo autentico campione di versatilità, ricordiamo che la possibilità di abbattere anche lo schienale del sedile anteriore destro permette di caricare nel nuovo Berlingo oggetti lunghi fino a 2,7 metri, che diventano 3,05 nel caso della versione XL.