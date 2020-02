Coronavirus, Hyundai: stop produzione impianti Corea, mancano componenti da Cina per l'epidemia

La casa auto coreana Hyundai ha deciso di sospendere la produzione in tutti i suoi stabilimenti in Corea poiché la catena di produzione è paralizzata dalla mancanza di componenti per l'assemblaggio dalla Cina a causa dello scoppio del coronavirus. Il principale produttore di automobili della Corea del Sud, che aveva già annunciato lo stop di uno dei suo stabilimenti, ha spiegato in una dichiarazione via e-mail che i programmi di sospensione potrebbero variare a seconda della linea, in quanto si cercheranno fornitori al di fuori della Cina. La società aveva annunciato la chiusura di una delle sue principali linee di assemblaggio nella città meridionale di Ulsan a causa della mancanza di componenti auto, poichè i suoi fornitori di componenti con sede in Cina hanno sospeso il lavoro a seguito dell'epidemia virale, ha detto una portavoce della Hyundai. La casa automobilistica ha sette grandi fabbriche in Corea del Sud, di cui cinque a Ulsan e altre 10 impianti all'estero.

