Live GP Monaco in diretta: clamoroso, Leclerc non parte per problemi al cambio

Shock Ferrari a Montecarlo. Charles Leclerc non partirà per il GP di Monaco. Durante il giro di uscita dai box, è subito emerso un problema al cambio. Si temeva che dopo l'incidente in qualifica, il cambio fosse rimasto danneggiato, i tecnici Ferrari hanno valutato, osservato, se fosse stato il caso di sostituirlo. Nel caso, avrebbe subìto una penalità di cinque posizioni. Il team Ferrari guidato da Mattia Binotto, ha rinviato la decisione finale a stamane ed è arrivato l'ok, il cambio non va sostituito. Tutto bene, insomma. Ma appena entrato in pista, Leclerc ha notato noie alla trasmissione, è rientrato ai box e non c'è stato niente da fare. Incredibile l'errore commesso dalla squadra che evidentemente ha sottovalutato il problema. Insomma, era meglio sostituire il cambio e pagare la penalità.

In pole sale così Max Verstappen con la Red Bull-Honda affiancato da Valtteri Bottas. L'olandese ha la grande occasione di recuperare punti importanti per la classifica iridata in quanto Lewis Hamilton è appena settimo con la Mercedes. Tanti problemi di assetto per la W12 del sette volte campione del mondo che non ha trovato la fiducia necessaria per spingere a fondo. E' invece andato bene il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Da seguire anche la gara di Lando Norris e Pierre Gasly, ma anche quella del nostro Antonio Giovinazzi, brillantissimo con l'Alfa Romeo ed entrato nella top 10 in qualifica.