Ferrari, ecco su strada la futura hypercar stradale da oltre 1.000 cv. Primi collaudi per l’erede de LaFerrari

MARANELLO- Nel giugno dello scorso anno i dirigenti del Cavallino comunicarono che sarebbe arrivato presto il progetto di una hypercar di nuova generazione erede della iconica LaFerrari. Un prototipo colto su strada dallo YouTuber Varryx (e poi ripreso dal magazine statunitense Road & Track) conferma ora che il programma - per quanto mantenuto segreto nei dettagli - sta procedendo. E lo fa nel migliore dei modi, che è quello di ‘dare sempre di più’ al mondo dei clienti e dei collezionisti del bolidi di Maranello. Le poche immagini della futura Ferrari in colludo evidenziano infatti che si tratta di una hypercar sempre più estrema e performante, con molti elementi di contatto con la 499P da gara che è stata appena svelata e che debutterà alla prossima 12 Ore di Sebring.

Lo stile è incredibilmente aggressivo per una Ferrari moderna, con un’attenzione particolare all’aerodinamica come mostra diverse prese d’aria e aperture per canalizzare i flussi sopra e attraverso la carrozzeria, che a sua volta ricorda la SF90 Stradale di serie. La combinazione tra il diffusore sul retro e la gigantesca ala è qualcosa che non si è visto frequentemente su un’ auto da strada Ferrari ma si adatta perfettamente al lignaggio di un modello evidentemente top di gamma. Osservando attentamente le immagini si notano anche adesivi che avvertono del pericolo dell’alta tensione probabilmente a conferma della presenza di un sistema ibrido è nascosto sotto la carrozzeria. I dettagli sul gruppo propulsore della futura hypercar Ferrari rimangono segreti, ma è probabile che un V8 elettrificato sia collocato in posizione centrale.

Un grafico che era stato mostrato durante l’annuncio del giugno 2022 suggerirebbe addirittura che il motore potrebbe essere preso in prestito direttamente dalla SF90, anche se con alcune prestazioni aggiuntive rispetto ai 1.000 Cv del V8 di quel modello Phev in combinazione con le tre unità elettriche. Secondo fonti informate Questa hypercar farà il suo debutto nell’ottobre 2024 seguita da una variante ad altissime prestazioni nell’autunno del 2026. L’ipotesi è che vengano costruite solo 599 vetture stradali e 30 auto da pista. Per il 2027 l’operazione prevede anche una variante Aperta, in questo caso limitata a 199 unità.