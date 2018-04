Fiat Panda e Fabio Rovazzi: a Milano si è scatenato un vero "Pandemonium"

MILANO - La marea gialla delle automobili che nell'attesa della Pasqua hanno festosamente invaso le strade di Milano era in realtà espressione di quello che nelle pubblicazioni destinate agli appassionati del gossip potrebbe figurare come il «matrimonio» più strano e disinibito dell'anno.

Una stranezza che trova origine nella personalità – per molti versi quasi antitetica – degli «sposi». Da un lato la Panda, la più longeva tra le automobili italiane che da 38 anni – età più che matura per un'auto – rinnova la grande tradizione Fiat nel campo delle utilitarie, dall'altro Fabio Rovazzi, lo youtuber che grazie alle sue performance in rete – su tutte «Andiamo a comandare», il tormentone estivo del 2016 che lo ha lanciato – è oggi la webstar italiana più amata dai giovani e soprattutto dai giovanissimi, come ha dimostrato l'autentica folla di adolescenti che lo ha abbracciato in piazza XXV Aprile, dove Rovazzi si è generosamente concesso per un intero pomeriggio al rito dei selfie e degli autografi.

Simpatico e disponibile, Rovazzi, 24 anni, milanese di Lambrate, è arrivato all'appuntamento nella veste di testimonial della Panda, che ha vivacizzato l'evento con una flotta della sua versione più giovane e sbarazzina, la City Cross che all'esclusiva e allegra livrea gialla abbinava una grafica con la scritta «Pandemonium» che la dice lunga sullo spirito della manifestazione e dell'accordo.

Definirlo semplicemente testimonial è persino riduttivo, visto che il suo ruolo di «ambasciatore» Panda va al di là delle semplici apparizioni al volante della vettura. Lo ha spiegato lui stesso, nel corso di una breve conferenza stampa, anch'essa fuori dagli schemi visto che a fare la parte del leone sono stati proprio i giovani fans, molto interessati alle sue preferenze «animaliste» (Hai un cane? Sì. Hai un gatto? No, per evitare problemi di convivenza).

In realtà, anche nel rapporto con Fiat Fabio Rovazzi si è confermato intraprendente, poliedrico (è anche protagonista del film «Il vegetale» di Gennaro Nunziante) e creativo, recandosi a Torino con un pacchetto di idee di comunicazione una delle quali, già on air, ha superato in tre settimane i 2,5 milioni di visualizzazioni, che nella civiltà del web costituiscono il vero e inconfutabile termometro del successo. «Avrete presto modo – ha concluso il performer milanese – di vedere che tra le mie proposte ce ne sono anche di migliori».