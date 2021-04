Ford, la Mustang Mach-E fiore all'occhiello della strategia elettrificata. Ed il listino è molto competitivo

ROMA - Fedele alla tradizione, anche la Mustang elettrica viene proposta a un prezzo tutt’altro che proibitivo (a partire da 49.900 euro). Ma la casa americana tiene a ricordare, al di là del listino, che il nuovo Suv-Coupé, proprio in quanto alimentato a energia elettrica, “ha meno parti soggette a usura rispetto ai veicoli tradizionali”. Ciò vuol dire minori costi di manutenzione, sgravi fiscali, agevolazioni nelle zone a traffico limitato, parcheggi gratis e molto altro. In particolare, Ford calcola che “è certo un risparmio del 50% in 5 anni/100.000 km rispetto ad auto con motore termico”.

Prima ancora di arrivare in Italia la nuova Ford Mustang Much-E ha già vinto un premio: nell’ottobre scorso è stato assegnato al Suv-Coupé americano il Green Prix 2020, riconoscimento attribuito nell’ambito di No Smog Mobility, annuale manifestazione che si svolge a Palermo per mettere in mostra idee e soluzioni per la mobilità sostenibile. Nelle motivazioni della giuria si sottolinea che la nuova Mustang “è nata dallo stesso spirito di libertà che ha ispirato la coupé sportiva più venduta al mondo, celebrando l’impegno dell’Ovale Blu per un futuro elettrificato”.

Il lancio della Mustang Mach-E rientra nel piano di elettrificazione della Ford, per il quale la Casa americana ha investito 11 miliardi di euro, annunciando sin dall’aprile del 2019 che entro la fine dell’anno in corso saranno 18 i modelli elettrificati, nelle varianti mild-hybrid, plug-in hybrid, hybrid e full electric. Nel piano rientrano anche i veicoli commerciali (in testa l’E-Transit), che oggi offrono diverse soluzioni idonee a soddisfare le nuove esigenze di business, come il sempre più diffuso last-delivery.