Hyundai, gamma Suv entrano nella flotta AS Roma. A disposizione dei giallorossi Kona, Santa Fe Tucson

ROMA - I nuovi suv Hyundai entrano a far parte della flotta dell'AS Roma per la stagione 2018-19. In qualità di nuovo main global partner e official car partner della società giallorossa, Hyundai Italia ha consegnato le prime auto al club capitolino, che potrà contare sui modelli più all'avanguardia e rappresentativi del brand.

Tra questi la nuova Hyundai Santa Fe e la nuova Hyundai Tucson, il suv best-seller della gamma, che hanno debuttato sul mercato nelle scorse settimane. A queste si affiancherà l'ultima nata Kona by Hyundai. I nuovi suv Hyundai accompagneranno negli spostamenti quotidiani il top management e il team dirigenziale dell'AS Roma e l'allenatore Eusebio Di Francesco.

Proprio mister Di Francesco è stato protagonista di un video durante la consegna della prima Hyundai Santa Fe che sarà utilizzata per gli impegni ufficiali, divisi soprattutto tra il campo di allenamento di Trigoria e lo stadio Olimpico di Roma.

«Siamo orgogliosi di poter accompagnare ogni giorno con le nostre auto l'AS Roma, uno dei più prestigiosi club a livello internazionale. Questa operazione accrescerà ulteriormente la visibilità del brand Hyundai, il cui valore cresce inesorabilmente anno dopo anno, e accenderà i riflettori sulla nuova gamma suv, il fiore all'occhiello dell'offertaHyundai» ha dichiarato Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italy.

L'accordo con i tre volte campioni d'Italia, semifinalisti della Champions League 2017/2018, fa parte della strategia di partnership paneuropee sviluppate da Hyundai che comprendono la sponsorizzazione con il Chelsea in Premier League, l'Atlético Madrid nella Liga,l'Hertha Berlino in Bundesliga.