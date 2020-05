Torino Design firma la prima auto elettrica polacca. Roberto Piatti disegnerà una berlina e un Suv

VARSAVIA – Stile italiano per la prima auto elettrica della Polonia. Lo ha confermato all'agenzia di stampa del paese, la Polska Agencja Prasowa (Pap), Piotr Zaremba, presidente di ElectroMobility Poland. Il progetto prevede la realizzazione di due modelli, una hatchback ed un Suv. La società che ha ottenuto la commessa è la Torino Design di Roberto Piatti.

Stando a quanto riferisce la Pap, l'uomo chiave dell'operazione è stato Tadeusz Jelec, uno dei consulenti di Zaremba per la realizzazione dell'ambizioso progetto che dovrebbe condurre alla presentazione dei due prototipi (anch'essi realizzati dalla Torino Design) già verso le metà dell'anno in corso. Jelec, che ha lavorato anche per Jaguar, è uno dei più conosciuti designer del settore automotive del paese.

Piatti, classe 1961, è stato anche managing director di Stile Bertone ed ha fondato la Torino Design nel 2006. I suoi clienti sono importanti e alcuni li ha citati lo stesso Zaremba. «È una società indipendente che lavorato a centinaia di progetti per i maggiori costruttori, inclusi marchi premium come Ferrari, McLaren e Bmw», ha sottolineato il manager polacco.

La scadenza per la presentazione dei due prototipi a zero emissioni è per la fine di giugno. Entrambi sono il frutto di ricerche di marketing e dovrebbero rappresentare la risposta alla domanda in termini di stile, funzionalità ed ergonomia. La società punta inizialmente al segmento C, per poi entrare in un secondo tempo anche in quello B. Almeno per il momento, la ElectroMobility sta ancora cercando una piattaforma adeguata. Nell'operazione è coinvolta anche la tedesca Edag Engineering.