Marchionne in condizioni irreversibili. A Zurigo i due figli e la compagna

Sono irreversibili le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in clinica a Zurigo, in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte «complicazioni che hanno compromesso la situazione, che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore». Accanto a lui, nella clinica Universitätsspital, i due figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler e la compagna Manuela Battezzato, che lavora nella comunicazione di Fca. Marchionne è ricoverato in terapia intensiva. La notizia delle condizioni irreversibili non viene per ora confermata dall'azienda.

LEGGI ANCHE Lettera di Elkann ai dipendenti: «Sergio non tornerà, certo del vostro supporto a Manley»



LEGGI ANCHE Marchionne, così il "manager in maglione" divenne amico dei presidenti L'uscita anticipata dal gruppo decisa ieri dai cda di Fca, Cnh e Ferrari «con profonda tristezza» perchè, ha una spiegato una nota, a causa dell'aggravarsi delle condizioni «non potrà riprendere la sua attività lavorativa», ha destato commozione e attestati di stima in tutto il mondo.

È una presenza discreta quella dei media all'esterno dell'Ospedale Universitario di Zurigo dove è ricoverato da oltre tre settimane Sergio Marchionne. Al suo fianco la compagna. L'ultima apparizione dell'ex ad di Fca è di fine giugno, il 26, per la consegna di una Jeep Wrangler all'Arma dei Carabinieri per servizi di controllo sulle spiagge romagnole. È impossibile per i giornalisti accedere all'interno del polo ospedaliero, una palazzina di tre piani che fa parte di un complesso ben più ampio che ogni anno accoglie diverse migliaia di pazienti.