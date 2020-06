Maserati SparkTheNext, un fulmine annuncia la nuova Ghibli Hybrid

MODENA - Con un originale video (https://www.instagram.com/p/CA91NajFkmS/) in cui si immagina che un fulmine, sinonimo stesso di grande energia, colpisca la torre del Quartier Generale di Maserati a Modena 'elettrizzando' l'edificio e quindi dando il via ad una importante trasformazione, la Casa del Tridente ufficializza l'imminente debutto della nuova Maserati Ghibli Hybrid, prima auto elettrificata nella storia della marca.

Il titolo SparkTheNext ribadisce questo 'messaggio': ''l'innovazione è da sempre fonte di ispirazione per gli ingegneri e i progettisti di Maserati - si legge nella nota - e tutto nasce da una scintilla, un bagliore che infiamma, che arde, che divampa. L'universo è denso di momenti in cui una singola scintilla si trasforma in qualcosa di nuovo. Un istante in cui l'incrocio di specie diverse diventa un catalizzatore del cambiamento, dove elementi contrastanti si scontrano e si combinano, si incontrano e si amalgamano, si uniscono ed evolvono, creando una realtà ibrida migliore di tutto ciò che l'ha preceduta''.

Maserati prosegue ribadendo che ''è da questa ispirazione che nasce la nuovissima Ghibli Hybrid: la prima di una serie di nuove vetture all'avanguardia, simboli della nuova era di Maserati. L'iconico Tridente diventa una saetta che cattura l'energia dell'atmosfera e la permea del DNA innato nella maestria della progettazione italiana. Inizia così un nuovo capitolo nella saga di Maserati: il primo motore ibrido nella storia del marchio, in cui l'innovazione e la tecnologia incontrano l'eccellenza dell'ingegneria automobilistica, proiettando decisamente Maserati verso un futuro più sostenibile''. L'appuntamento per il reveal è previsto per l'estate.