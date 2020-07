Nasce “Your Future”, piattaforma Toyota Motor Italia per la selezione del personale dei Dealer

MILANO - Il mondo del lavoro, da tempo ha scelto la strada della digitalizzazione. Un cotesto che vale ovviamente pure per le assunzioni. Per questo la filiale nazionale di Toyota (congiuntamente a Lexus) ha deciso di avviare una piattaforma destinata proprio al recruitment. Il progetto nasce dalla volontà di fornire un supporto alle Concessionarie Toyota e Lexus per la selezione di personale qualificato.

Tale piattaforma, denominata Your Future, non è una semplice vetrina delle posizioni aperte, ma fornisce anche gli strumenti per attuare una sorta di selezione. Impiega infatti una sofisticata intelligenza artificiale al fine di indagare le reali competenze di tutti gli iscritti in piattaforma, a supporto dell’accurato lavoro di professionisti specializzati nella ricerca e selezione di risorse umane che definiscono la rosa di candidati da sottoporre al Concessionario, affiancandolo successivamente nello svolgimento del colloquio di selezione e nella scelta del candidato finale.

A selezione completata, il progetto prevede anche un supporto formativo, curato dalla Academy di Toyota Motor Italia, finalizzato a facilitare ed accelerare l’inserimento delle nuove risorse all’interno delle Concessionarie o Centri di Assistenza.

“Con la piattaforma Your Future vogliamo avvicinare le persone in cerca di lavoro alle aziende che rappresentano Toyota e Lexus in Italia – dichiara Mauro Caruccio, AD Toyota Motor Italia - La qualità delle aziende dipende in massima parte dalla qualità e dalle competenze delle persone che ne fanno parte. Siamo certi che questo progetto aiuterà i nostri partner sul territorio ad individuare e inserire all’interno delle proprie organizzazioni le professionalità di cui hanno bisogno, soprattutto in una fase di profonda trasformazione digitale come quella che stiamo vivendo, per offrire ai nostri clienti un’esperienza straordinaria.”