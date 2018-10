Opel, 8 novità entro il 2020 e una versione elettrica per ogni modello nel 2024

MILANO - Opel lancerà 8 modelli, tra nuovi e rinnovati tra l’inizio del 2019 e la fine del 2020 puntando ai segmenti di maggior crescita e abbandonando invece quelli dove le opportunità, oltre che i risultati, sono inferiori. Vengono così precisati meglio i dettagli del piano PACE! con il quale la PSA, che controlla dal 2017 la casa tedesca, intende riportarla al profitto dopo anni di perdite.

A tutta elettrificazione! Oltre a questo, l’obiettivo è costruire una gamma giovane e pronta a rispettare le norme future in tema di emissioni di CO2. A questo scopo, saranno ben 4 i modelli elettrici lanciati entro la fine del decennio e nel 2024 tutti le Opel avranno una versione elettrica senza per questo fermare il miglioramento dei motori a combustione interna. Alla Opel infatti PSA ha affidato lo sviluppo di una nuova famiglia di 4 cilindri destinati a tutti i mercati e ottimizzati anche per essere integrati all’interno di sistemi ibridi.

Sempre più integrata in PSA. Il lancio più importante nel 2019 sarà la nuova Corsa che avrà da subito una versione elettrica mentre la Grandland X avrà, come già anticipato, una versione ibrida plug-in sfruttando il fatto che già condivide la propria piattaforma con la Peugeot 3008 e dunque potrà adottare lo stesso sistema a trazione integrale basato su un 1,6 litri a benzina e due motori elettrici. Il 2019 vedrà anche l’arrivo della versione a 7 posti (evidentemente derivata dalla Peugeot 5008) e il lancio del nuovo commerciale leggero Vivaro, ovviamente rivoluzionato visto che prima era il gemello rimarchiato del Renault Trafic, concorrente di PSA.

I Suv dal 25% al 40%. A proposito di SUV, Opel vuole incrementare la propria presenza in questo segmento di mercato mantenendo la Mokka X che sarà modificata e riposizionata in modo opportuna per inserirsi al meglio tra la Crossland X e la Grandland X. La casa tedesca vuole passare dal 25% al 40% delle vendite di SUV entro il 2021. Saranno invece dismessi modelli entro il 2019 come la Adam, la Karl e la Cascada. Ciononostante, Opel conta di riuscire a coprire con la propria gamma l’80% del mercato e farlo in modo puntuale. Non a caso, tutta la gamma è già tutta omologata secondo i nuovi standard Euro 6d-Temp.