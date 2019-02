Skoda Vision iV, le prime immagini del prototipo elettrico atteso a Ginevra 2019

ROMA – Sarà svelato tra poche settimane al Salone di Ginevra 2019 il nuovo concept Vision iV, prototipo di cui Skoda anticipa con un'immagine il design per stuzzicare la curiosità degli appassionati. Sarà il primo modello basato sulla piattaforma Modular Electric Drive Kit (MEB). Quello che sappiamo per ora è che il Vision iV è un crossover quattro porte dalla linea coupé. Esibisce un look sportivo e atletico, con cerchi da 22 pollici dall’aerodinamica ottimizzata e parafanghi pronunciati con una linea del tetto fluente. La caratteristica linea che percorre la fiancata enfatizza le superfici pulite delle portiere senza maniglie. Gli specchietti retrovisori esterni sono sostituiti da due telecamere la cui struttura richiama quella della pinna di squalo.

Il frontale reinterpreta in chiave moderna l’ampia calandra, mentre la fascia orizzontale di luci nella parte superiore della calandra e le prese d’aria frontali ne enfatizzano l’aspetto sportivo. Dietro troviamo spoiler aerodinamici e gruppi ottici posteriori cristallini con tecnologia LED che ridefiniscono la forma a C tipica del marchio. Un altro elemento caratteristico del posteriore è la scritta Skoda le cui lettere sono illuminate di rosso. Infine, il 2019 segnerà per la Casa boema l’ingresso nell’era dell’elettromobilità con la Superb PHEV con motorizzazione plug-in ibrida e con la versione a batteria della compatta Citigo, mentre nel 2020 seguiranno i primi veicoli basati sulla piattaforma MEB. Dunque, nei prossimi quattro anni Skoda investirà circa due miliardi di euro in sistemi di mobilità alternativi e nuovi servizi di mobilità, per arrivare al 2022 con più di dieci modelli elettrificati sul mercato.