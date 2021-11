Suzuki nuovo main sponsor dell'Italia del rugby. Esordio sulle maglie azzurre domani contro gli All Blacks

MILANO - Alla vigilia dell’inizio delle Autumn Nations Series 2021 che vedranno la nazionale italiana di rugby affrontare gli All Blacks neozelandesi, l’Argentina e l’Uruguay è stata annunciata la nuova partnership tra la Federazione Italiana Rugby e Suzuki. L’azienda di Hamamatsu, dal Sei Nazioni 2021 partner automotive della FIR, da ora sarà anche main sponsor della nazionale italiana di rugby proprio per la finestra internazionale delle Autumn Nations Series 2021. Un annuncio importante dopo che negli ultimi mesi, dopo l’addio di Cattolica, la Federazione italiana rugby era rimasta senza sponsor di maglia per le sue nazionali. «Il rugby è sport unico, animato dai più alti valori umani e sportivi: lealtà, rispetto dell’avversario e delle regole, spirito di squadra e sacrificio e coraggio fanno parte del bagaglio individuale di ogni rugbista.

Suzuki condivide appieno tali valori e per Suzuki dunque, essere stata scelta dalla Federazione Italiana Rugby e accompagnare i 15 azzurri sulla gloriosa maglia della nazionale è motivo di onore, orgoglio e gratitudine», ha detto Massimo Nalli, presidente e Ad di Suzuki Italia. « Suzuki è un’azienda che ha lo sport nel proprio Dna e siamo entusiasti di portare sulla maglia della nostra Nazionale Maschile un brand che condivide la nostra visione, i nostri valori, l’etica del lavoro tipica del nostro Gioco. Con le Autumn Nations Series la Nazionale torna a connettersi con il popolo del rugby italiano: un momento di pura gioia per noi e per la nostra gente, che siamo felici di vivere insieme a Suzuki ed a tutte le aziende che hanno proseguito il cammino al fianco di Fir e del rugby italiano in questi difficili mesi», ha dichiarato il presidente della Fir Marzio Innocenti.