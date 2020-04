Suzuki, rete di vendita e assistenza diventano ”smart”. Introdotti servizi di acquisto online e consulenza WhatsApp

MILANO - Per far fronte alle limitazioni di movimento e all’emergenza sanitaria, Suzuki modifica la rete di vendita e assistenza. «Le tecnologie attuali - si legge in un comunicato della casa giapponese - danno l’opportunità di innovare il rapporto con il pubblico e portarlo in una dimensione digitale smart». In quest’ottica Suzuki ha lanciato, attraverso le sue divisioni, auto, moto e fuoribordo, il programma Suzuki Smart Buy, che consente a tutti i clienti la possibilità di prenotare da casa e successivamente acquistare, a condizioni particolari, tutta l’offerta Suzuki.

Con lo stesso obiettivo, Suzuki vara l’iniziativa #suzukiportechiusetelefoniaperti che darà modo agli utenti di contattare in ogni momento il proprio concessionario di fiducia tramite un numero di WhatsApp per ricevere informazioni e ottenere tempestivamente supporto in caso di eventuali emergenze. In ogni struttura è stata attivata una figura disponibile a integrare le informazioni pubblicate su internet e a dare un supporto concreto in caso di necessità. Lo stesso incaricato è inoltre in grado di fornire delucidazioni in vista di eventuali acquisti futuri.