Pirelli rinnova la famiglia Scorpion dedicata ai Suv, anche elettrici. All Season, invernale o estiva: una gomma per tutte le stagioni

C’è un settore, nel mondo dell’automotive, che fa progressi costanti, imposti dalla necessità di migliorare per assecondare i trend e adeguarsi a una mobilità in continua evoluzione. E’ questo il settore della gomma, ovvero della produzione di pneumatici in grado di sostenere il ritmo dei cambiamenti, dall’evoluzione del prodotto auto (in primis la crescita dell’ibrido e del full electric) alla diffusione dei SUV, categoria in crescita continua su tutti i mercati, soprattutto su quello italiano.

E’ in questa ottica che s’inquadra la novità annunciata dal colosso Pirelli, ovvero l’arrivo della nuova generazione della serie Scorpion, pneumatico che sfrutta molte delle innovazioni tecnologiche recentemente introdotte nella famiglia Cinturato e proposto nelle tre varianti, Estiva, All Season SF2 e Invernale Winter 2, guardando ai SUV come prodotto di riferimento, ma anche all’emergente mobilità elettrica e ibrida.

La new entry è stata presentata nel corso di un evento in streaming al quale hanno partecipato il vicepresidente esecutivo per l’Europa Francesco Sala, il responsabile delle vendite Aldo Nicotera, e il capo dello sviluppo prodotto Paolo Brivio. Ne è emerso il quadro di un’azienda in costante evoluzione, che al di là delle esperienze maturate in Formula 1, ha messo a frutto, in questa fase, anche ciò che hanno insegnato i rally. E infatti è stato chiamato a ricoprire il ruolo di testimonial il pilota norvegese Andreas Mikkelsen, che nel 2021 ha vinto i titoli mondiale ed europeo (WRC2 ed ERC) al volante di una Skoda Fabia Rally2 gommata Pirelli.

Ma al di là del contributo venuto dalle competizioni, l’impegno del reparto ricerca e sviluppo e il costante lavoro di affinamento svolto da ingegneri e collaudatori della Pirelli hanno portato allo Scorpion di nuova generazione, pneumatico “studiato per assecondare le necessità specifiche dei SUV”, come ha tenuto a sottolineare il capo dello sviluppo Paolo Brivio, ricordando che il risultato finale è stato centrato grazie all’approccio di progettazione Eco-Safety, mirato a integrare un basso impatto ambientale con le migliori prestazioni e i più alti livelli di sicurezza.

In pratica è stato assicurato, anche con la certificazione del TV SUD, che il nuovo Scorpion migliora il comportamento della gomma in tutti i campi d’influenza, dal contributo alla stabilità e alla frenata (anche su neve) al comportamento sul bagnato e alla resistenza all’acquaplaning. E ancora: sono assicurate la riduzione della rumorosità di rotolamento e la capacità di contenere gli effetti provocati dal trasferimento di carico laterale, particolarmente sensibile su auto alte da terra come i SUV.

Particolare attenzione – è stato spiegato - è stata dedicata anche alla riduzione del rumore di rotolamento e alla capacità della gomma di durare nel tempo, consentendo chilometraggi sempre maggiori. “Per tutto questo – ha detto ancora Brivio - non solo si è lavorato sulla scelta della mescola, ma anche sulla definizione della scolpitura del battistrada, con l’obiettivo anche di migliorare le prestazioni riducendo le emissioni nocive e i consumi, sia quelli di carburante sia quelli dell’energia assicurata dalle batterie delle auto elettriche”. A tal proposito vale la pena ricordare che i nuovi prodotti dedicati alle BEV sono riconoscibili per la marcatura Elect sul fianco.

“Abbiamo da poco celebrato i 150 anni di Pirelli - ha detto da parte sua Francesco Sala - e proseguiamo il nostro viaggio nel settore dei SUV, destinato ad acquisire sempre più importanza sul mercato globale. Passione e tecnologia continuano ad essere le nostre linee guida, assieme alla sostenibilità. Il mercato dell’auto si sta muovendo verso un grande cambiamento, con la crescita della mobilità elettrica, per la quale noi proponiamo una gamma di pneumatici specifici e che non scendono a compromessi con il piacere di guida”.

Esaminando le nuove gomme più in dettaglio, gli uomini Pirelli hanno spiegato che “il nuovo Scorpion estivo presenta un disegno del battistrada asimmetrico che, grazie alla maggiore rigidezza e alla conformazione degli incavi longitudinali e laterali, consente una migliore frenata sia su asciutto sia su bagnato rispetto al prodotto precedente”. E ancora, la Casa informa che rispetto allo Scorpion di precedente generazione il nuovo assicura un miglioramento del 7% nella frenata sia su asciutto che su bagnato. Il nuovo pneumatico è disponibile in Europa con 26 misure di lancio, da 18 a 21 pollici, e può già vantare oltre 48 omologazioni, delle quali più del 75% per veicoli elettrici.

L’All Season SF2 si distingue per le marcature M+S e 3PMSF, e promette a coloro che non intendono sostituire il treno di gomme al cambio di stagione, di garantire un comportamento soddisfacente in tutte le condizioni, anche su neve, grazie ad una stupefacente capacità di adattamento alle situazioni più diverse. Disponibile al lancio in 33 misure fra i 17 e i 21 pollici, questa nuova gomma è dotata di un battistrada adattivo con tassello rinforzato, simile a quello del cinturato. Grazie alla tecnologia 3D, in condizioni di guida tipicamente invernali le lamelle del battistrada restano aperte favorendo persino la frenata su neve, mentre in caso di frenata su asciutto o bagnato si chiudono, aumentando la rigidità dei tasselli.

Lo Scorpion Winter, infine, presenta un battistrada dotato di lamelle a geometria variabile “allungabili”, derivate da quelle sperimentate sull’ultima generazione del cinturato. Grazie alla struttura 3D, le lamelle cambiano forma in base allo stato di consumo del battistrada, passando da una forma lineare fino ad assumere una forma sinusoidale (a zig zag) che ne aumenta la superficie e l’efficacia, permettendo alla gomma prestazioni su neve, bagnato e asciutto anche da usurato. Rispetto al precedente Scorpion Winter è stato registrato un incremento del 20% di area utile per la tenuta su neve. A questo si aggiunge un tassello rinforzato con una dimensione incrementata rispetto al Cinturato, per supportare le caratteristiche dei SUV più moderni, assicurando maggior grip e ottime performance in frenata e guida su neve e bagnato.